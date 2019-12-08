رياضة

فالفيردي يشيد بهدف سواريز غير العادي

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
إيرنيستو فالفيردي
إيرنيستو فالفيردي
أعرب إيرنيستو فالفيردي عن سعادته بانتصار برشلونة أمس السبت، على ريال مايوركا بنتيجة 5-2، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "في الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدفًا، وعليك أن تكون متيقظًا دائمًا. كانت مباراة جيدة"، وأضاف: "هدف سواريز؟ لقد كان مفاجأة، إذ توقعته تمريرة لأحد زملائه، وتفاجأت بالكرة في الشباك فكان هدفا غير عادي، لقد أخبرته أنه كان بجانبه لاعبون لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غير معقول"، وعن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أوضح: "ليس وقته حاليا، علينا أن ننتظر لأسبوع آخر للحديث عن هذه المباراة".
وحول أداء ليونيل ميسي، كشف: "لقد كان احتفالا جيدًا بحصده الكرة الذهبية". وأردف: "ضد مايوركا نجحنا في أن نأخذ الخصم لمنطقة جزائه، ما سهل علينا عدم خروجهم بسرعة للهجوم العكسي، لكنهم سجلوا في شباكنا مرتين، اليوم". واستكمل: "لقد ظهر التفاهم في الخط الهجومي، وبمرور المباريات يزداد التفاهم بشكل أفضل، وفي
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