توخيل: هذه النقطة تميز نيمار عن مبابي

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

نيمار

تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بالانتصار الذي حققه فريقه باريس سان جيرمان، أمس، على مونبلييه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-1، وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ملعب مونبلييه فظيع، كما أنه فريق قوي للغاية، وتعرض فريقنا لإصابتين في وقت مبكر، وأجواء الملعب كانت ملتهبة"، وتابع مدرب بي إس جي: "يمكنكم التأكد من كيلور نافاس، الذي أصيب في رأسه بمقذوف ألقته الجماهير، لكننا نجحنا في قلب سيناريو اللقاء لصالحنا"، وأضاف: "لقد كانت مباراة غير عادية، وحققنا انتصارًا ثمينًا ومستحقا، وكان تحديًا مميزًا لنا".

وواصل: "لم تكن الأمور سهلة لنيمار ومبابي؛ لأنهما بعيدان عن المشاركة معًا منذ بداية الموسم، لذا واجه كيليان صعوبات لوقت أطول، بينما كانت استجابة نيمار أسرع، لأنه أكثر خبرة، ويجيد اللعب في هذه الأجواء الصعبة". وأتم توماس توخيل: "في النهاية، ساعدنا الثنائي على الفوز بالمباراة". يذكر أن باريس سان جيرمان

وواصل: "لم تكن الأمور سهلة لنيمار ومبابي؛ لأنهما بعيدان عن المشاركة معًا منذ بداية الموسم، لذا واجه كيليان صعوبات لوقت أطول، بينما كانت استجابة نيمار أسرع، لأنه أكثر خبرة، ويجيد اللعب في هذه الأجواء الصعبة".



وأتم توماس توخيل: "في النهاية، ساعدنا الثنائي على الفوز بالمباراة".



يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري حتي الآن، من خلال الفوز بـ13 مباراة وخسارة 3 لقاءات أخرى، ويحتل مارسيليا المركز الثاني برصيد 31 نقطة، مقابل 28 نقطة لليل في المركز الثالث.



ويستعد سان جيرمان لاستقبال جالطة سراي التركي يوم الأربعاء المقبل، في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.