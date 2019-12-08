رياضة

توخيل: هذه النقطة تميز نيمار عن مبابي

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
نيمار
نيمار
تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بالانتصار الذي حققه فريقه باريس سان جيرمان، أمس، على مونبلييه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-1، وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ملعب مونبلييه فظيع، كما أنه فريق قوي للغاية، وتعرض فريقنا لإصابتين في وقت مبكر، وأجواء الملعب كانت ملتهبة"، وتابع مدرب بي إس جي: "يمكنكم التأكد من كيلور نافاس، الذي أصيب في رأسه بمقذوف ألقته الجماهير، لكننا نجحنا في قلب سيناريو اللقاء لصالحنا"، وأضاف: "لقد كانت مباراة غير عادية، وحققنا انتصارًا ثمينًا ومستحقا، وكان تحديًا مميزًا لنا".
وواصل: "لم تكن الأمور سهلة لنيمار ومبابي؛ لأنهما بعيدان عن المشاركة معًا منذ بداية الموسم، لذا واجه كيليان صعوبات لوقت أطول، بينما كانت استجابة نيمار أسرع، لأنه أكثر خبرة، ويجيد اللعب في هذه الأجواء الصعبة". وأتم توماس توخيل: "في النهاية، ساعدنا الثنائي على الفوز بالمباراة". يذكر أن باريس سان جيرمان
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أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
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نيمار قبل صدام ريال مدريد: أنا فى أفضل حال

بدأت الحرب الكلامية تندلع مبكرًا قبل الصدام المرتقب الذى سيجمع بين ريال مدريد الإسبانى ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا، ووجه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير ناديه، خلال تواجده فى مباراة تنس بين رافائيل نادال وكارين خاشانوف، أمس الثلاثاء، فى إطار كأس ديفيز، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بدعوة من زميله السابق فى برشلونة، جيرارد بيكيه.
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راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
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