سواريز عن هدفه في مايوركا: الأفضل في مسيرتي

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

لويس سواريز

أعرب النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن سعادته الكبيرة بالانتصار الكاسح، الذي حققه فريقه برشلونة بنتيجة 5-2، أمس السبت، على حساب ريال مايوركا. وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هدفي؟ إنه الأفضل في مسيرتي، كانت لديّ زاوية صغيرة للتسديد، لذلك قررت التصويب بالكعب بهذه الطريقة، حيث منحت حارس المرمى خيارات أقل ليتصدى للكرة"، وأضاف: "هذا الانتصار يزيد من الثقة التي نكتسبها مع التطور في المباريات، واليوم قدمنا مباراة رائعة"، واختتم: "جريزمان؟ أهنئه على التكيف معنا في خط الهجوم، فهذا ليس بالأمر السهل".

وبدوره قال جريزمان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الثلاثي الهجومي MSG؟ نحن هنا لنفهم بعضنا بعضا، وفي كل مباراة نكون أفضل، أمس كانت ليلة خاصة لميسي، وكنا نريد جميعًا أن نقدم مباراة جيدة من أجله، وأنا سعيد لمساعدة الفريق على الانتصار". وأضاف: "لقد كان انتصارًا مهما، وقدمنا مباراة

وبدوره قال جريزمان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الثلاثي الهجومي MSG؟ نحن هنا لنفهم بعضنا بعضا، وفي كل مباراة نكون أفضل، أمس كانت ليلة خاصة لميسي، وكنا نريد جميعًا أن نقدم مباراة جيدة من أجله، وأنا سعيد لمساعدة الفريق على الانتصار".



وأضاف: "لقد كان انتصارًا مهما، وقدمنا مباراة جيدة، وظهرنا بأداء رائع في الشوط الأول، وسيطرنا فى أغلب أوقات اللقاء، ولعبنا مباراة رائعة، والآن تنتظرنا مواجهة أخرى في دوري الأبطال وأيضًا يتوجب علينا الانتصار فيها".



وعن هدفه الذي صنعه له الحارس تير شتيجن، أوضح: "كنت بعيدًا واعتقدت أنه سيضع لي الكرة في المكان الذي أريده، حيث كنت وحيدًا في الأمام، وحين تكون في هذا المكان تفكر كثيرًا، وكنت أعرف ما سأفعله بالكرة".