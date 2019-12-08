مدبولي يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة «ماسبيرو»

كامل الوزير: توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير للمترو وفقا لأفضل المعايير والمواصفات

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، فمرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ورافق مدبولي، خلال الجولة وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان

ورافق مدبولي، خلال الجولة وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه.

وقال وزير النقل إن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية) في محطة عدلي منصور.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير للمترو، وفقا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

وأكد أن محطة ماسبيرو تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية، وتقع على مساحة 3 آلاف و600 متر مربع بعمق 28 مترا من منسوب سطح الأرض، وتتكون المحطة من 3 أدوار، وروعي في تصميم المحطة أن يتم استغلال موقع المحطة بالكامل لإنشاء مبنى تجاري وإداري أعلى جسم المحطة، ليكون مصدرا جديدا لزيادة عائد الخط الثالث، مع الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تمت أعمال نزع الملكية لمتاجرهم لتنفيذ هذه المحطة، إيمانا من الدولة بعدم تعرض شاغلي أي منطقة لأي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا من تنفيذ أي من المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة.

وأوضح وزير النقل أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وبلغت نسبة الإنجاز للأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالا إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبا جامعة القاهرة بطول 17.7 كيلومتر، وتشتمل على 15 محطة.

ولفت إلى أن هذه المرحلة يتم تنفيذها على 3 أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كيلومترات من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية، وهي "ناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات"، ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021 ، والجزء الثانى بطول 6.6 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج، وتشتمل على 6 محطات: محطة نفقية (السودان)، 4 محطات علوية (إمبابة، البوهى، القومية العربية والطريق الدائري)، محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ومخطط افتتاحه في يونيو 2022، والجزء الثالث بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، ويشمل 5 محطات: 3 محطات نفقية (التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول)، محطة علوية (جامعة القاهرة)، محطة سطحية (بولاق الدكرور)، ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

وأضاف أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، إذ تم افتتاح محطات (هارون، الألف مسكن، نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها افتتاح محطة هليوبوليس والتي تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، كما أنه من المخطط أن يتم افتتاح محطتي (النزهة وهشام بركات) بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، ويجرى تنفيذ باقي المرحلة ليتم افتتاحها في أبريل 2020.