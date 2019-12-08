غدا أمطار على الوجه البحري.. والصغرى بالقاهرة 15

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 22شبين الكوم 15 22طنطا 14 21دمنهور 14 21 الإسكندرية 14 21بلطيم 16 22مطروح 14 21 السلوم 14 20 سيوة 09 20بورسعيد 16 21دمياط 16 21الزقازيق 12 22الإسماعيلية 12 22السويس 12 22العريش 13 21رفح 12 20رأس سدر 13 21 نخل 08 21نويبع 16 22 طابا