جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

بيب جوارديولا

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".

وتابع: "أعرف من نكون كفريق، ويسعدني أن أعمل مع هؤلاء الرجال، لقد حاولنا في الشوط الثاني، ولكن من المؤسف أننا سجلنا في توقيت متأخر ولم نتمكن من قلب النتيجة". وأردف جوارديولا: "المنافسة على اللقب؟ ليس هذا الوقت المناسب للتفكير في ذلك، علينا أن نفكر في ما يجب أن نفعله ونستعد للمباراة المقبلة". وأتم: