رياضة

جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
وتابع: "أعرف من نكون كفريق، ويسعدني أن أعمل مع هؤلاء الرجال، لقد حاولنا في الشوط الثاني، ولكن من المؤسف أننا سجلنا في توقيت متأخر ولم نتمكن من قلب النتيجة". وأردف جوارديولا: "المنافسة على اللقب؟ ليس هذا الوقت المناسب للتفكير في ذلك، علينا أن نفكر في ما يجب أن نفعله ونستعد للمباراة المقبلة". وأتم:
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ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يعاني أزمة في الثقة

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي لا يعاني من أزمة في الثقة، بعد تحقيقه انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المسابقات، مطالبًا الخبراء بضرورة تحليل الأداء لا نتائج الفريق فقط، وتعادل المان سيتي 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، السبت الماضي، ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز، إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا الإيطالي وشاختار الأوكراني.
مانشستر سيتي

السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.
اليسون-بيكر

أليسون يتغنى بالانتصار على مانشستر سيتي

أعرب الحارس البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليستر سيتي وتشيلسي، على الترتيب، كما وسع الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليا، إلى 9 نقاط.
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