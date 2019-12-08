جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد
٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
بيب جوارديولا
تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
وتابع: "أعرف من نكون كفريق، ويسعدني أن أعمل مع هؤلاء الرجال، لقد حاولنا في الشوط الثاني، ولكن من المؤسف أننا سجلنا في توقيت متأخر ولم نتمكن من قلب النتيجة".
وأردف جوارديولا: "المنافسة على اللقب؟ ليس هذا الوقت المناسب للتفكير في ذلك، علينا أن نفكر في ما يجب أن نفعله ونستعد للمباراة المقبلة".
وأتم:
وتابع: "أعرف من نكون كفريق، ويسعدني أن أعمل مع هؤلاء الرجال، لقد حاولنا في الشوط الثاني، ولكن من المؤسف أننا سجلنا في توقيت متأخر ولم نتمكن من قلب النتيجة".
وأردف جوارديولا: "المنافسة على اللقب؟ ليس هذا الوقت المناسب للتفكير في ذلك، علينا أن نفكر في ما يجب أن نفعله ونستعد للمباراة المقبلة".
وأتم: "يجب علينا الاستمرار، ولا يهمنا إذا كان الفارق 6 أو 8 أو 14 نقطة، فنحن فريق رائع".
يذكر أن خسارة اليوم جعلت الفارق بين سيتي وليفربول متصدر الترتيب في البريميرليج بـ14 نقطة.
وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وتوج بلقب الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.