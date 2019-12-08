يقدمه عبد الوهاب والسعدني.. تفاصيل ختام الإسكندرية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

فتحي عبد الوهاب

تختتم اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته علي مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث يقدم حفل الختام اليوم الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد السعدني، يتضمن حفل الختام اليوم فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروعا وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحى، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات.

هذا بالإضافة إلى جوائز أفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التى تمنح لعنصر من العناصر المتميزة بأحد العروض. مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة