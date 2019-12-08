فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

يقدمه عبد الوهاب والسعدني.. تفاصيل ختام الإسكندرية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
تختتم اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته علي مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث يقدم حفل الختام اليوم الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد السعدني، يتضمن حفل الختام اليوم فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروعا وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحى، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات.
هذا بالإضافة إلى جوائز أفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التى تمنح لعنصر من العناصر المتميزة بأحد العروض. مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة
اقرأ المزيد
اصحاب-السعاده (1)

«أصحاب السعادة» تنافس على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

شارك اليوم قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، وتمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.
هنا-الزاهد (1)

هنا الزاهد تعلن استئصال المرارة: كنت محرومة من الأكل اللي بحبه

كشفت الفنانة هنا الزاهد، آخر تطورات حالتها الصحية عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إذ نشرت صورة تجمعها بطبيبها الخاص، متوجهة له بالشكر على اهتمامه بها، قائلة: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بالليل، ودايما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد ‏لله شيلت المرارة".. وانهالت التعليقات من متابعي الفنانة الشابة على منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل.
مهرجان -اسكندرية- للمسرح (4)

تكريم خالد النبوي.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

عقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
اقرأ المزيد من الأخبار
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (10)

مسرحيتان وندوة.. أجندة اليوم في «الإسكندرية المسرحي»

تشهد اليوم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، إقامة ندوة عن دور معاهد وكليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية في تمام الحادية عشر صباحا، يشارك فيها الدكتور رامي حداد عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، والدكتور هشام بن عيسى مدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس، والدمتور محمد الحاج الأمين العام لاتحاد جمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية وعميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية.
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (4)

3 عروض مسرحية في أول أيام الإسكندرية للمسرح العربي

ينطلق اليوم الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية 3 عروض عربية من لبنان والكويت والأردن. تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهى إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب يهاجرون عبر بحر متلاطم الأمواج نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت. أما في السابعة والنصف مساء فتعرض مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور في السماء لتعبر عن لا نهائية الإنسان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]