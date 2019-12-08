رياضة

الغندور: تطبيق الفار يتوقف على موافقة «فيفا»

تحرير:محمد جمال ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
جمال الغندور
جمال الغندور
تحدث جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الاستعانة بالفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يجب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب". وقال الغندور في تصريحات عبر قناة مصر الأولى: "من أجل تطبيق الفار لا بد أن يملك الحكام الرخصة لاستخدام تلك التقنية، اتحاد الكرة يبذل قصارى جهده في هذا الأمر، بهدف تطبيق الفار، ميزانية التنفيذ لا مشكلة فيها، لكن الأمر في يد فيفا وإيفاب".
وأكمل الغندور خلال تصريحاته: "لا أستطيع تحديد موعد لدخول التقنية حيز التنفيذ". واختتم تصريحاته قائلا: "لتنجح التجربة لا بد أن يكون القرار في يد الحكم الجالس أمام الفيديو، وهذا ما يحدث في الدوري الإنجليزي، حتى لا يحدث تشويش لحكم الساحة، الذي حين يذهب للشاشة المنصوبة في الملعب، يذهب ليدافع عن قراره".  وأصبحت
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أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
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طائرة الأهلى تحقق رقما قياسيا لأول مرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، ليصل للفوز رقم 100 على التوالي، في مسيرته بمختلف المسابقات في رقم إعجازي غير مسبوق في تاريخ الكرة الطائرة، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 23- 25، و25- 11، و25- 17، و25- 17.
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التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

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