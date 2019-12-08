الغندور: تطبيق الفار يتوقف على موافقة «فيفا»

تحرير:محمد جمال ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

جمال الغندور

تحدث جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الاستعانة بالفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يجب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب". وقال الغندور في تصريحات عبر قناة مصر الأولى: "من أجل تطبيق الفار لا بد أن يملك الحكام الرخصة لاستخدام تلك التقنية، اتحاد الكرة يبذل قصارى جهده في هذا الأمر، بهدف تطبيق الفار، ميزانية التنفيذ لا مشكلة فيها، لكن الأمر في يد فيفا وإيفاب".

وأكمل الغندور خلال تصريحاته: "لا أستطيع تحديد موعد لدخول التقنية حيز التنفيذ". واختتم تصريحاته قائلا: "لتنجح التجربة لا بد أن يكون القرار في يد الحكم الجالس أمام الفيديو، وهذا ما يحدث في الدوري الإنجليزي، حتى لا يحدث تشويش لحكم الساحة، الذي حين يذهب للشاشة المنصوبة في الملعب، يذهب ليدافع عن قراره". وأصبحت

وأكمل الغندور خلال تصريحاته: "لا أستطيع تحديد موعد لدخول التقنية حيز التنفيذ".



واختتم تصريحاته قائلا: "لتنجح التجربة لا بد أن يكون القرار في يد الحكم الجالس أمام الفيديو، وهذا ما يحدث في الدوري الإنجليزي، حتى لا يحدث تشويش لحكم الساحة، الذي حين يذهب للشاشة المنصوبة في الملعب، يذهب ليدافع عن قراره".



وأصبحت تقنية الفيديو مستخدمة في العديد من البطولات الدولية وكذلك المحلية في الكثير من البلدان، كان آخرها الدوري الإنجليزي، الذي طبقها في بداية الموسم الحالي، والدوري الإسباني، كما طبقت في دوري أبطال إفريقيا منذ الموسم الماضي، ما جعل استخدامها أمرا ضروريا لتحسين قرارات الحكام في أرض الملعب.



