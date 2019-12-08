رياضة

صلاح: الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا

تحرير:محمد جمال ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
علق محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، على أداء الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء ستتوج بدوري الأبطال هذا الموسم. وأضاف صلاح خلال حوار تليفزيوني على قناة "صدى البلد": "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيء". وأكمل محمد صلاح، خلال حواره: "الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم خلال الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم بتقديم أداء جيد، أحيانا تحتاج لتحقيق الفوز فقط".
وواصل مدرب الفريق الأبيض السابق: "الزمالك حدث فيه تحول جديد، والروح عادت إليه في مواجهة أول أغسطس". وأوضح صلاح: "أزمة الزمالك لم تكن في المدرب أو المستحقات، وإنما في اللاعبين أنفسهم، والنتائج هي المعيار الذي يتحكم في مصير المدربين داخل مصر". واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز
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5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام أول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
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الزمالك يبحث عن إحياء مشواره في دوري الأبطال

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
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