صلاح: الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا

تحرير:محمد جمال ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

محمد صلاح

علق محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، على أداء الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء ستتوج بدوري الأبطال هذا الموسم. وأضاف صلاح خلال حوار تليفزيوني على قناة "صدى البلد": "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيء". وأكمل محمد صلاح، خلال حواره: "الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم خلال الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم بتقديم أداء جيد، أحيانا تحتاج لتحقيق الفوز فقط".

وواصل مدرب الفريق الأبيض السابق: "الزمالك حدث فيه تحول جديد، والروح عادت إليه في مواجهة أول أغسطس". وأوضح صلاح: "أزمة الزمالك لم تكن في المدرب أو المستحقات، وإنما في اللاعبين أنفسهم، والنتائج هي المعيار الذي يتحكم في مصير المدربين داخل مصر". واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز

وواصل مدرب الفريق الأبيض السابق: "الزمالك حدث فيه تحول جديد، والروح عادت إليه في مواجهة أول أغسطس".



وأوضح صلاح: "أزمة الزمالك لم تكن في المدرب أو المستحقات، وإنما في اللاعبين أنفسهم، والنتائج هي المعيار الذي يتحكم في مصير المدربين داخل مصر".



واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية".



وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة ويصعدوا للمركز الثاني في جدول الترتيب.