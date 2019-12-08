خبراء: تراجع نفوذ البورصة الأمريكية في 2020

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

بورصة وول ستريت - صورة أرشيفية

توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".

وأضاف بيرزين: "سيتم إزاحة وول ستريت عن دفة قيادة البورصات العالمية، مستفيدة من تراجع قيمة الدولار وتباطؤ النمو العالمي إلى جانب تقييمات أخرى تصب جميعها في صالح الأسواق غير الأمريكية خلال تعاملات العام الجديد".وذكر أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خفتت وطأتها قليلا خلال الأشهر الأخيرة