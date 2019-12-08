سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

خبراء: تراجع نفوذ البورصة الأمريكية في 2020

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
بورصة وول ستريت - صورة أرشيفية
بورصة وول ستريت - صورة أرشيفية
توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".
وأضاف بيرزين: "سيتم إزاحة وول ستريت عن دفة قيادة البورصات العالمية، مستفيدة من تراجع قيمة الدولار وتباطؤ النمو العالمي إلى جانب تقييمات أخرى تصب جميعها في صالح الأسواق غير الأمريكية خلال تعاملات العام الجديد".وذكر أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خفتت وطأتها قليلا خلال الأشهر الأخيرة
اقرأ المزيد
الشرطة-الأمريكية

احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
دونالد ترامب

ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الصين بفوائد مخفضة، وذلك بعد يوم من اعتماد البنك الدولي خطة إقراض لبكين رغم اعتراضات من واشنطن. وكان البنك الدولي قد اعتمد أمس الأول خطة لمساعدة الصين بمبلغ يتراوح ما بين مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار في صورة قروض بفوائد منخفضة سنويا حتى يونيو من عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت.
المولود

«محمد» ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا

كشفت صحيفة (واشنطن إكزامنر) الأمريكية أن اسم "محمد" كان من بين أكثر 10 أسماء شعبية للمواليد في الولايات المتحدة خلال عام 2019. ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية (بيبي سنتر) تقريرها لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام. ونقلت عن ليندا موراي رئيسة تحرير مركز (بيبي سنتر)، قولها إن العائلات المسلمة التي تعيش في الولايات المتحدة تستمر في إطلاق اسم النبي "محمد" على أطفالهم تكريما له.
ترامب

ترامب يوضح حقيقة إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن-جوانتانامو

الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.
ترامب-هواوي (2)

تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
ترامب (1)

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]