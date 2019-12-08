نتنياهو:نريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا على غور الأردن

٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

بنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، مضيفا: "كما أردت في الماضي اعترافا أمريكيا بسيادتنا على هضبة الجولان، أريد اليوم اعترافا أميريكا بسيادتنا على غور الأردن، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وتسوية وضعية التجمعات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ذكر نتانياهو: "إذا كانت هناك حاجة سنقوم بعملية عسكرية واسعة في القطاع. لن تكون هناك تسوية إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل نهائي، وإذا استمر ستكون هناك عملية حاسمة". وفي وقت سابق، أكد نتانياهو أن اقتراحه بضم الجزء الاستراتيجي من الضفة الغربية المحتلة نوقش، خلال اجتماع