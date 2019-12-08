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تايلور سويفت تطرح كليب جديدا احتفالا بالكريسماس

تحرير:إسراء زكريا ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طرحت النجمة الأمريكية تايلور سويفت كليب جديدا، أمس، احتفالا بأعياد الكريسماس، والأغنية تحمل اسم "Christmas Tree Farm"، والكليب من إنتاج وإخراج تايورسويفت نفسها، ويظهر الفيديو لقطات من طفولة سويفت وهي تحتفل بالكريسماس مع عائلتها، واستطاع الكليب أن يحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة من إطلاقه على موقع "يوتيوب". لم تكن هذه المرة الأولى التي تطلق فيها سويفت أعمالا خاصة بعيد الميلاد، إذ سبق أن أصدرت في عام 2007، أغنية بعنوان Santa Baby، ضمن ألبوم The Taylor Swift Holiday Collection، وكذلك أغنية Last Christmas من نفس الألبوم.
وكانت سويفت قد بدأت مسيرتها الفنية بكتابة الشعر في عمر الخامسة، وعندما بلغت السادسة عشرة أطلقت ألبومها الأول. واستطاعت أن تفوز بالعديد من الجوائز، فهي تعد أصغر فنانة تفوز بجائزة "جرامي"، كما أنها تعد الفنانة الأولى التي تتخطى مبيعات ألبومها المليون نسخة في الأسبوع الأول ثلاث مرات. كما صنفتها مجلة Forbes
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