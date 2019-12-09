«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

تساعد الكراوية في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم وحرقة المعدة، ومن خلال بعض الدراسات الصغيرة، فإن زيت الكراوية يعمل على استرخاء أنسجة الجهاز الهضمي

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

فوائد الكراوية

التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".

تعد الكراوية من التوابل النادرة التي تستخدم في الطهي، وتعد من الأدوية العشبية، ويمكن تناولها كحبوب كاملة ومطحونة أيضًا؛ مثل الخبز والمعجنات. وعلى الجانب الآخر، تستخدم كشراب عشبي للشفاء من بعض الأمراض، فيمكنك استهلاكها كشاي أو تؤخذ كمكملات غذائية، أو تطبق الزيوت الحيوية المستخلصة منها على بشرتك، وستمنحك