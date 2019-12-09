«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

تساعد الكراوية في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم وحرقة المعدة، ومن خلال بعض الدراسات الصغيرة، فإن زيت الكراوية يعمل على استرخاء أنسجة الجهاز الهضمي
التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".
تعد الكراوية من التوابل النادرة التي تستخدم في الطهي، وتعد من الأدوية العشبية، ويمكن تناولها كحبوب كاملة ومطحونة أيضًا؛ مثل الخبز والمعجنات. وعلى الجانب الآخر، تستخدم كشراب عشبي للشفاء من بعض الأمراض، فيمكنك استهلاكها كشاي أو تؤخذ كمكملات غذائية، أو تطبق الزيوت الحيوية المستخلصة منها على بشرتك، وستمنحك
تعد الكراوية من التوابل النادرة التي تستخدم في الطهي، وتعد من الأدوية العشبية، ويمكن تناولها كحبوب كاملة ومطحونة أيضًا؛ مثل الخبز والمعجنات. وعلى الجانب الآخر، تستخدم كشراب عشبي للشفاء من بعض الأمراض، فيمكنك استهلاكها كشاي أو تؤخذ كمكملات غذائية، أو تطبق الزيوت الحيوية المستخلصة منها على بشرتك، وستمنحك نتيجة رائعة، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، التي يحتاج إليها الجسم، بما في ذلك البروتين والحديد والكالسيوم والألياف الغذائية والكبريت والمغنسيوم والمنجنيز والزنك والكربوهيدرات.
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ونظرًا للعناصر التي تحتوي عليها، فى ما يلي بعض الفوائد المهمة للكراوية:
1- التقليل من الالتهابات
نظرًا لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، فبينما الالتهابات تعد استجابة طبيعية للجسم، فالالتهابات المزمنة تؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على سبيل المثال، مرض التهاب الأمعاء. وتشتمل الأعراض على حرقة في المعدة وتشنجات وغازات وإسهال، وتهيج في أنسجة الجهاز الهضمي، فمن خلال دراسة أجريت على بعض الفئران، وُجد أن كلا من مستخلص الكراوية والزيوت الحيوية يقلل من التهابات القولون.
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2- التعزيز من صحة الجهاز الهضمي
تساعد الكراوية منذ القدم في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم وحرقة المعدة، ومن خلال بعض الدراسات الصغيرة، فإن زيت الكراوية يعمل على استرخاء أنسجة الجهاز الهضمي، ومن ثم يخفف من أعراض عسر الهضم، التي تشمل الغازات والتشنجات والانتفاخ، كما كشفت دراسة معملية عن أن الزيوت الحيوية التي توجد في الكراوية تقلل من نمو البكتيريا الضارة في القناة الهضمية، مع الحفاظ على البكتيريا النافعة، حيث تعمل على إنتاج المواد الغذائية المهمة، وتقلل من الالتهابات وتحسن من عملية الهضم، وإضافة إلى ذلك، تدعم صحة الجهاز المناعي.
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3- المساعدة في فقدان الوزن
تدعم الكراوية فقدان الوزن بشكل كبير، فمن خلال دراسة أجريت على 70 امرأة، تناولن ملعقة من الكراوية تعادل 30 ملي خلال 90 يوما، أدى ذلك إلى فقدان الوزن بشكل كبير، كما لاحظوا انخفاضا في معدل السعرات الحرارية والكربوهيدرات.
4- مفيدة لضغط الدم
إذا كنت من مرضى ضغط الدم المرتفع، فتناول مشروب الكراوية، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم، نظرًا لأنه غني بالبوتاسيوم.
5- تخفيف آلام الدورة الشهرية
تعاني المرأة في هذه الفترة من آلام وتشنجات في المعدة، فيعد مشروب الكراوية مثاليا بشكل كبير، للتهدئة من الآلام.
6- مهمة لمرضى السكري
تعمل بذور الكراوية على خفض معدلات السكر فى الدم، وتساعد أيضًا على ضبط نسبة الأنسولين، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.
وبالنسبة لحديثي الولادة، تعد الكراوية مشروبا صحيا لهم، للتهدئة من آلام المعدة التي تنتج من منتجات الألبان الصناعية، وهى خالية تمامًا من الآثار الجانبية.
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