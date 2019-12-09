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«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

تساعد الكراوية في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم وحرقة المعدة، ومن خلال بعض الدراسات الصغيرة، فإن زيت الكراوية يعمل على استرخاء أنسجة الجهاز الهضمي
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
فوائد الكراوية
فوائد الكراوية
التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".
تعد الكراوية من التوابل النادرة التي تستخدم في الطهي، وتعد من الأدوية العشبية، ويمكن تناولها كحبوب كاملة ومطحونة أيضًا؛ مثل الخبز والمعجنات. وعلى الجانب الآخر، تستخدم كشراب عشبي للشفاء من بعض الأمراض، فيمكنك استهلاكها كشاي أو تؤخذ كمكملات غذائية، أو تطبق الزيوت الحيوية المستخلصة منها على بشرتك، وستمنحك
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الحياة الصحية قبل الحمل تجنب طفلك مخاطر السمنة

السمنة ومشكلات الوزن هي واحدة من الحالات المرضية المنتشرة حول العالم، خاصة مع تزايد معدلات السمنة لدى الأطفال سنويا، ويلعب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية دورا كبيرا في زيادة الوزن بشكل كبير، وليس ذلك فقط، بل توجد عوامل وراثية تسهم في زيادة وزن الجسم بشكل كبير، ولكن يمكن أن تنتهي هذه المشكلة الصحية إذا قامت الأمهات باتباع عادات صحية قبل وبعد ميلاد الأطفال؛ وذلك لتقليل خطر السمنة، نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
بيض

12 دقيقة فقط تكفي للحصول على بيض مسلوق صحي

البيض يعتبر أحد المكونات الأساسية في الفطار، و تحرص الأم على وضع بيضة مغذية في لانش بوكس طفلها، ويرجع ذلك إلى الفوائد الصحية التي يقدمها البيض لك، على سبيل المثال هام لصحة العين، ويقيك من الضمور البقعي، كما يعمل على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وبالنسبة للمرأة الحامل، يساعد على نمو مخ الجنين، ويحميه من التشوهات الخلقية، ويبني العضلات جيدًا، ولكن هل تعلم أن البيض عند سلقه يحتاج إلى وقت محدد، ليصبح صحيًا ومفيدًا؟، نقلًا عن موقع "timesofindia" .
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الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
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للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".
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