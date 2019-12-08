رياضة

مران الأهلي.. تأهيل معلول وظهور حارس جديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
الأهلي
الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على استاد مختار التتش، حيث عقد رينيه فايلر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران صباح اليوم الأحد، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز. وشهد مران الأهلي تصعيد الجهاز الفني بالنادي الأهلي حمزة علاء، حارس فريق الشباب، مواليد 2001، وخاض اللاعب تدريبات رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي، حارسي الفريق تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
وخاض علي معلول وعلي لطفي وصالح جمعة، لاعبو الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي، وحرص الثنائي لطفي ومعلول على خوض تدريبات الجري حول الملعب. ويعاني علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الضامة، في حين يشكو علي لطفي حارس المرمى من الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، ويعاني صالح
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محمد صلاح مدرب الزمالك

صلاح: الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا

علق محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، على أداء الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء ستتوج بدوري الأبطال هذا الموسم. وأضاف صلاح خلال حوار تليفزيوني على قناة "صدى البلد": "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيء". وأكمل محمد صلاح، خلال حواره: "الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم خلال الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم بتقديم أداء جيد، أحيانا تحتاج لتحقيق الفوز فقط".
جمال الغندور

الغندور: تطبيق الفار يتوقف على موافقة «فيفا»

تحدث جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الاستعانة بالفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يجب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب". وقال الغندور في تصريحات عبر قناة مصر الأولى: "من أجل تطبيق الفار لا بد أن يملك الحكام الرخصة لاستخدام تلك التقنية، اتحاد الكرة يبذل قصارى جهده في هذا الأمر، بهدف تطبيق الفار، ميزانية التنفيذ لا مشكلة فيها، لكن الأمر في يد فيفا وإيفاب".
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جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
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نادي مصر

نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.
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عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
حسين-الشحات (1)

تشكيل الأهلى المتوقع للجونة.. الشحات يقود الهجوم

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهته أمام فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
أحمد رمضان بيكهام

وادي دجلة يحدد سعر بيع «بيكهام» للأهلي

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن أحقية شراء الأهلي للاعب فريقه أحمد رمضان «بيكهام»، في نهاية الموسم الجاري، بعد التألق الذي ظهر عليه اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي توج بها منتخب الفراعنة بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف، في المباراة النهائية، وحسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو 2020، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "الأهلي يحق له شراء بيكهام بنهاية الموسم، لأنه وضع شرطًا عند تعاقدنا مع اللاعب يتيح له استعادته مرة أخرى".
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