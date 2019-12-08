مران الأهلي.. تأهيل معلول وظهور حارس جديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على استاد مختار التتش، حيث عقد رينيه فايلر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران صباح اليوم الأحد، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز. وشهد مران الأهلي تصعيد الجهاز الفني بالنادي الأهلي حمزة علاء، حارس فريق الشباب، مواليد 2001، وخاض اللاعب تدريبات رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي، حارسي الفريق تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وخاض علي معلول وعلي لطفي وصالح جمعة، لاعبو الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي، وحرص الثنائي لطفي ومعلول على خوض تدريبات الجري حول الملعب. ويعاني علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الضامة، في حين يشكو علي لطفي حارس المرمى من الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، ويعاني صالح