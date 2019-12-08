جريمة

ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
حشيش - صورة أرشيفية
حشيش - صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
تم تشكيل فريق من البحث الجنائي وأكدت صحة المعلومات الواردة، وتبين أن المتهم يدعى "م. م"، 47 عاما، له معلومات جنائية مسجلة ونشاط إجرامي واسع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم لضبطه، وتم إلقاء القبض عليه بحوزته 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلو جرامات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار وتوزيعها
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جثة

التحريات تكشف غموض جثة الشيخ زايد.. كابلات صعقته

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بالشيخ زايد، إذ تبين أن الجثة الملقاة على جانب الطريق بها آثار حرق، وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان اتضح أن المتوفى -وهو شاب يبدو فى العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أية أوراق إثبات شخصية- كان يحاول العبث بكابلات كهربائية فصعقته. ورجحت التحريات أنه كان يحاول سرقة الكابلات النحاسية، وجار نشر وتعميم صورة له فى أقسام الشرطة، لتحديد هويته وتسليم الجثمان إلى أهله.
حريق-جرار-قطار

السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.
جثة (3)

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
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مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
اقراص-مخدرة (1)

بنعل الأحذية.. إحباط تهريب 2280 قرصا مخدرا بميناء رفح

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط جالبي ومروجي المواد المخدرة، إذ أحبطت الجهود الأمنية محاولة مسافر يحمل جنسية إحدى الدول العربية تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد من خلال معبر رفح البري، فيما استهدفت مأمورية أمنية وكرًا استخدمه جناة كمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة، إذ يقومون بخلط مواد كميائية من شأنها التأثير على الصحة العامة لمتعاطيها، وذلك فى نطاق محافظتي الغربية والمنوفية، وحرزت قوات الأمن كمية من الأقراص المخدرة بلغ عددها27460 مركب كميائي من أنواع مختلفة.
مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم مقر شركة تبث 18 قناة مُخلة بالآداب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، لا سيما الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إذ وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد قيام صاحب شركة وشقيقه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإدارة شركة للقنوات الفضائية، وإنشاء وبث 18 قناة متنوعة ومثلها مُخلة بالآداب، وسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة غير صالحة بالإسكندرية

تمكن ضباط ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 29 طن "كبدة " غير صالحة للاستهلاك، إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة آتية من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسى بوزن 29 طنا تقريبًا)، وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاءت بقصد تهريبها إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
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