ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

حشيش - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي وأكدت صحة المعلومات الواردة، وتبين أن المتهم يدعى "م. م"، 47 عاما، له معلومات جنائية مسجلة ونشاط إجرامي واسع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم لضبطه، وتم إلقاء القبض عليه بحوزته 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلو جرامات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار وتوزيعها