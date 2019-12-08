«النواب» يطالب بضم جهات لقانون الزراعات التعاقدية

تحرير:أحمد جاد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوما من الآن، وطالب الحصري، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين، واتحاد الدواجن، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.

وانتقد الحصري، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، رغم إعداده في عام 2015، وأقره البرلمان في عام 2016، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على ارض الواقع، مشيرا إلى أن تفعيل القانون يقضي على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة، إذ يتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق