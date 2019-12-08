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«عدم تعاطي المخدرات» شرط التعيين بالوظائف العامة

تحرير:أحمد جاد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
تعاطي المخدرات - صورة أرشيفية
تعاطي المخدرات - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.
وذلك بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل
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رئيس مجلس النواب يهدد باستجواب وزير العدل

هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوي من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، مؤكدا أن هذه الملف لا بد من الاعتبار له من جانب الحكومة، إذ أن لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، ما جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.
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إقرار تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلا عن التقاضي وبعيدا عن ساحات المحاكم، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الحكومة، إذ أكد أبو شقة، أن القانون يتغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، كما أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار في مصر والعمل على زلدته وفعاليته.
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«النواب» يطالب بضم جهات لقانون الزراعات التعاقدية

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوما من الآن، وطالب الحصري، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين، واتحاد الدواجن، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.
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غدا أمطار على الوجه البحري.. والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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أبو ستيت: 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع في إفريقيا

طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية، وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، خلال كلمته باجتماع اللجنة، اليوم الأحد، عن خطة الوزارة للاستثمار في الدول الإفريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ10 دول إفريقية، بنظام حق الانتفاع.
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الحكومة توضح حقيقة زيادة عدد الموظفين المدمنين

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، إن الحملة حتى الوقت الحالي أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي 2% منهم، مضيفا أن الحملة التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ140 ألف موظف، وحاليا الحملة تكشف على 1000 موظف يوميا.
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وزير الصناعة يخطر البرلمان بآليات تخصيص الأراضي

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في أثناء حضوره اجتماع لجنة الصناعة مجلس النواب، اليوم الأحد، إن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة، كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل فى الميزانيات. تساءل المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة: "هل الكهرباء من المرافق أم لا"، وتدخل مجدى غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن هناك مراحل للتخصيص.
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انسحاب وزير التجارة من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد مشادة مع سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، لمناقشة طلب إحاطة تقدم به سليمان وهدان، حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية. وأكد وهدان، أن كل ماركة يحتكرها مستور وحيد في مصر، متسائلا: "هل تعلم أن البورسلين والسراميك مستوردة شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟". من جانبه رد وزير الصناعة، قائلا: "لا أعرف"، ليرد وهدان: "إن كنت مش عارف تبقي خيبة".
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