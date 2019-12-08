عامر: 200 مليار تدفقات دولارية لمصر خلال 4 سنوات

تحرير:أمل نبيل ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر. وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق مطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية للصناعات المحلية.

وقال عامر إن مصر لديها "دروس مستفادة" من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحققت بناءً على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار عامر إلى أن الأحداث السياسية في 2011 كان لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد، سببت صدمة في ردود أفعال السياسة المالية. وأوضح أن هذه الصدمة ظهرت في زيادة الدعم حتى وصل عجز الموازنة