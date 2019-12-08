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عامر: 200 مليار تدفقات دولارية لمصر خلال 4 سنوات

تحرير:أمل نبيل ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر. وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق مطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية للصناعات المحلية.
وقال عامر إن مصر لديها "دروس مستفادة" من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحققت بناءً على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار عامر إلى أن الأحداث السياسية في 2011 كان لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد، سببت صدمة في ردود أفعال السياسة المالية. وأوضح أن هذه الصدمة ظهرت في زيادة الدعم حتى وصل عجز الموازنة
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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
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محيي الدين: ارتفاع عدد الفقراء العرب إلى 18 مليونا

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رئيس مصلحة الضرائب عن التحول الرقمي: أمر هام وأصبح ضروريا

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أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
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طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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السيسي يعلق على منحه أرفع وسام إماراتي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي، على التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" -الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول- الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
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