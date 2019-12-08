محيي الدين: ارتفاع عدد الفقراء العرب إلى 18 مليونا

تحرير:أمل نبيل ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

دكتور محمود محي الدين

قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي إن الفقر المدقع في الوطن العربي تضاعف مؤخرا ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%. وأضاف محيي الدين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019 بالقاهرة اليوم الأحد، أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع. وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي طبقا لمؤشرات الدول العربية. وأشار إلى أن التقديرات الأولية من مؤسسات التمويل تشير إلى ارتفاع معدلات النمو على مستوى الوطن العربي للعام المقبل إلى 2.6%.

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تتسم بالضبابية في ظل ما يحدث من توتر اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الإتربي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفى العربي 2019، اليوم الأحد بالقاهرة،