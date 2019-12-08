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محيي الدين: ارتفاع عدد الفقراء العرب إلى 18 مليونا

تحرير:أمل نبيل ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
دكتور محمود محي الدين
دكتور محمود محي الدين
قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي إن الفقر المدقع في الوطن العربي تضاعف مؤخرا ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%. وأضاف محيي الدين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019 بالقاهرة اليوم الأحد، أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع. وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي طبقا لمؤشرات الدول العربية. وأشار إلى أن التقديرات الأولية من مؤسسات التمويل تشير إلى ارتفاع معدلات النمو على مستوى الوطن العربي للعام المقبل إلى 2.6%.
قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تتسم بالضبابية في ظل ما يحدث من توتر اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الإتربي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفى العربي 2019، اليوم الأحد بالقاهرة،
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بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

عامر: 200 مليار تدفقات دولارية لمصر خلال 4 سنوات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر. وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق مطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية للصناعات المحلية.
الضريبة-العقارية

رئيس مصلحة الضرائب عن التحول الرقمي: أمر هام وأصبح ضروريا

قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة من خلال الإستراتيجية القومية و"رؤية مصر 2030" حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر، حيث أنها توجه رسائل طمأنة لجميع المستثمرين بكافة دول العالم. وأشارت المصلحة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالعلمي السنوي الرابع والعشرين، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان إدارة التحول الرقمي لتحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030. وأضاف حسين، أن ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية، ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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دونالد ترامب

ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الصين بفوائد مخفضة، وذلك بعد يوم من اعتماد البنك الدولي خطة إقراض لبكين رغم اعتراضات من واشنطن. وكان البنك الدولي قد اعتمد أمس الأول خطة لمساعدة الصين بمبلغ يتراوح ما بين مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار في صورة قروض بفوائد منخفضة سنويا حتى يونيو من عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

الحكومة تعلن الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب، مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة.
منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (4)

مسؤول بالبنك الدولي: معدلات البناء في العاصمة الجديدة مبهرة

أشادت رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC "التابعة للبنك الدولى"، ستيفاني فريديبرج، بما تحقق فى العاصمة الإدارية من تنمية وعمران، قائلة "أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة". كما أثنت على ما حققته مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن أملها فى أن تحافظ مصر على هذا النجاح المذهل من خلال استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع فريديبرج، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي محافظ مصر المناوب لدى البنك الدولي، وأنّا بيردى، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي. ?
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