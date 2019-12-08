نقص فيتامين B12 وقلة النوم.. 5 أسباب لرعشة اليدين

من المحتمل أن تؤدي بعض أنواع العقاقير الطبية إلى اهتزاز اليدين، هذه العقاقير تتداخل مع الجهاز العصبي المركزي والعضلات؛ مما يؤدي إلى ارتعاش اليدين

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

ارتعاش اليدين

نقوم ببعض الحركات اللاإرادية، ولا نعلم لماذا نفعل ذلك، هل هي حركات عصبية، أم وراءها أسباب أخرى؟ على سبيل المثال اهتزاز الرأس أكثر من مرة، أو لمس الشعر وتحريكه، ومن أكثر الحركات المشهورة "اهتزاز اليدين"، يعتقد البعض أن وراءها أسبابا مرضية، مثل التقدم في السن، والشلل الرعاش، كما توجد بعض العادات التي تؤدي إلى ذلك، دون إدراك آثارها عليك، كالإفراط في تناول كميات كبيرة من الكافيين، وقلة النوم، وتناول عقاقير طبية، لها آثار سلبية، نقلا عن موقع "timesofindia".

توجد أسباب عديدة وراء اهتزاز اليدين، فبشكل عام، تهتز أيدينا قبل الذهاب إلى إنترفيو أو حدث مهم، نتيجة الخوف والقلق، وتعتبر في هذه الحالة أمرا طبيعيا، يحدث للعديد من الأشخاص، ويصبح من الصعب في هذه الحالة حمل أي شيء، أو السيطرة على الارتعاش، وبالتالي فإن ارتعاش اليدين، حالة شائعة عندما تتعرض لموقف يثير