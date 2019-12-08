نقص فيتامين B12 وقلة النوم.. 5 أسباب لرعشة اليدين

من المحتمل أن تؤدي بعض أنواع العقاقير الطبية إلى اهتزاز اليدين، هذه العقاقير تتداخل مع الجهاز العصبي المركزي والعضلات؛ مما يؤدي إلى ارتعاش اليدين
نقوم ببعض الحركات اللاإرادية، ولا نعلم لماذا نفعل ذلك، هل هي حركات عصبية، أم وراءها أسباب أخرى؟ على سبيل المثال اهتزاز الرأس أكثر من مرة، أو لمس الشعر وتحريكه، ومن أكثر الحركات المشهورة "اهتزاز اليدين"، يعتقد البعض أن وراءها أسبابا مرضية، مثل التقدم في السن، والشلل الرعاش، كما توجد بعض العادات التي تؤدي إلى ذلك، دون إدراك آثارها عليك، كالإفراط في تناول كميات كبيرة من الكافيين، وقلة النوم، وتناول عقاقير طبية، لها آثار سلبية، نقلا عن موقع "timesofindia".
توجد أسباب عديدة وراء اهتزاز اليدين، فبشكل عام، تهتز أيدينا قبل الذهاب إلى إنترفيو أو حدث مهم، نتيجة الخوف والقلق، وتعتبر في هذه الحالة أمرا طبيعيا، يحدث للعديد من الأشخاص، ويصبح من الصعب في هذه الحالة حمل أي شيء، أو السيطرة على الارتعاش، وبالتالي فإن ارتعاش اليدين، حالة شائعة عندما تتعرض لموقف يثير
توجد أسباب عديدة وراء اهتزاز اليدين، فبشكل عام، تهتز أيدينا قبل الذهاب إلى إنترفيو أو حدث مهم، نتيجة الخوف والقلق، وتعتبر في هذه الحالة أمرا طبيعيا، يحدث للعديد من الأشخاص، ويصبح من الصعب في هذه الحالة حمل أي شيء، أو السيطرة على الارتعاش، وبالتالي فإن ارتعاش اليدين، حالة شائعة عندما تتعرض لموقف يثير عصبيتك أو السعادة، ولكن عندما يحدث ذلك بدون أي سبب، فربما تكون حالة مرضية أو عادة سيئة تقوم بتكرارها كل يوم تؤدي إلى ذلك، وخاصة أن اهتزاز اليدين مرتبط بمرض الشلل الرعاش، ولكن الارتعاش لا يحدث فقط نتيجة حالة مرضية، فبعض الأشياء الشائعة مثل قلة النوم تؤدي إلى اهتزاز اليدين، وما يلي بعض من الأسباب المحتملة لذلك:
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1- النوم المتقطع أو الحرمان من النوم
الحرمان من النوم لا يجعلك فقط تشعر بالغضب، ولكن يزيد أيضًا من حركة جسمك أكثر من المعتاد، وبالتالي يجب النوم لمدة 7 أو 8 ساعات يوميًّا، للحفاظ على وظائف المخ، فعدم الحصول على القدر الكافي من النوم، يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم والمخ، أي يعمل بشكل متوتر، ويتداخل ذلك مع الأداء الطبيعي لوظائف الجسم.
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2- الإفراط في تناول الكافيين
يؤثر تناول كميات كبيرة من الكافيين أيضًا على الجهاز العصبي، ويجعلك تشعر بعصبية وتوتر، ونفس هذه الأعراض تظهر أيضًا عند تناول كميات كبيرة من الشاي، كما أن الكافيين يوجد في معظم العقاقير الطبية.
3- آثار جانبية لبعض الأدوية
من المحتمل أن تؤدي بعض أنواع العقاقير الطبية إلى اهتزاز اليدين، هذه العقاقير تتداخل مع الجهاز العصبي المركزي والعضلات؛ مما يؤدي إلى ارتعاش اليدين، إضافة إلى أدوية الربو والصداع النصفي.
4- التدخين
يعتقد معظم الأشخاص أن التدخين يمكن أن يقلل من مستويات التوتر لديهم، ولكنه قد يزيد من قلقك أيضًا، حيث تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يدخل مجرى الدم ويجعل قلبك ينبض بشكل أسرع، وهذا -بدوره- يجعلك قلقًا وتبدأ يداك في الاهتزاز.
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5- نقص فيتامين B12
يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًّا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي المركزي وهو ضروري لصنع الحمض النووي، لذلك، إذا كنت لا تأكل اللحم أو البيض، فقد يكون مستوى B12 لديك أقل، هذا يمكن أن يجعل يديك وساقيك هشة، مما يؤدي إلى الارتعاش.
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كل ما سبق من العادات السيئة التي يجب التوقف عن ممارستها، للحفاظ على صحة الجسم والجهاز العصبي، ولكن إذا زادت الأعراض، لابد من الذهاب إلى الطبيب على الفور، لأنها من المؤكد تحدث نتيجة الشلل الرعاش، وعند إهماله دون علاج، يؤدي ذلك إلى انتقال المرض إلى باقي أجزاء الجسم، فيجب الانتباه جيدًا لكل عرض تشعر به، فالأعراض البسيطة تحمل أمراضا خطيرة في كثير من الأحيان، ويجب أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام، للحفاظ على مرونة العضلات والعظام على المدى البعيد.
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