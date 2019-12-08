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بأوامر الرئيس.. طائرة عسكرية بمساعدات إلى جيبوتي

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
طائرة مساعدات لجيبوتي
طائرة مساعدات لجيبوتي
على خلفية اضطراب حاد في الطقس يشهده عدد من دول القرن الإفريقي وهطول أمطار غزيرة وموجة من الفيضانات ضربت كلا من جيبوتي والصومال وكينيا مؤخرا، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم الأشقاء بدولة جيبوتى، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى دولة جيبوتى.
حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها جيبوتي في سيول وفيضانات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم 7 أطفال وتشرّد الآلاف، بحسب تقارير رسمية تناولتها وسائل إعلام محلية جيبوتية. وأدى الهطول المستمر للأمطار منذ أيام في جيبوتي إلى تضرر مئات المنازل وفيضانات مفاجئة وتعطيل الحياة في جميع البلاد لأسبوع
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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
التبرع-بالدم (6)

الأزهر يٌطلق حملة «جدد صحتك تنقذ حياة» للتبرع بالدم

انطلقت اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، حملة التبرع بالدم تحت شعار «جدد صحتك... تنقذ حياة» للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر الشريف في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر ووزارة الصحة «المركز القومي لخدمات نقل الدم»، إذ قال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يجب على كل إنسان أن يكون عونًا للمحتاجين، مبينًا أن الأزهر الشريف دائمًا يكون في مقدمة من يقدم العون ويحث عليه.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس مجلس النواب يهدد باستجواب وزير العدل

هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوي من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، مؤكدا أن هذه الملف لا بد من الاعتبار له من جانب الحكومة، إذ أن لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، ما جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

«عدم تعاطي المخدرات» شرط التعيين بالوظائف العامة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي لـ«رئيس جيبوتي»: ندعمكم لمواجهة الفيضانات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشددا على مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد - لرئيس جيبوتي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق المواقف والرؤى في العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك في المنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
فيضانات

الأمم المتحدة: ربع مليون شخص تضرروا من الأمطار في جيبوتي

أعلنت جيبوتي والأمم المتحدة، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن قرابة ربع مليون شخص قد تضرروا بفعل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح البيان -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن ما يعادل منسوب سنتين من مياه الأمطار هطلت في يوم واحد على البلاد، لافتة إلى أن عدد المتضررين قد يتزايد بالنظر إلى توقعات هطول الأمطار حتى نهاية الشهر الجاري.
وزيرة الصحة في بورسعيد

التأمين الشامل ببورسعيد.. 549 ألف مشترك و10141 جراحة في 4 أشهر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي: السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة .
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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