بأوامر الرئيس.. طائرة عسكرية بمساعدات إلى جيبوتي

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

طائرة مساعدات لجيبوتي

على خلفية اضطراب حاد في الطقس يشهده عدد من دول القرن الإفريقي وهطول أمطار غزيرة وموجة من الفيضانات ضربت كلا من جيبوتي والصومال وكينيا مؤخرا، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم الأشقاء بدولة جيبوتى، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى دولة جيبوتى.

حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها جيبوتي في سيول وفيضانات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم 7 أطفال وتشرّد الآلاف، بحسب تقارير رسمية تناولتها وسائل إعلام محلية جيبوتية. وأدى الهطول المستمر للأمطار منذ أيام في جيبوتي إلى تضرر مئات المنازل وفيضانات مفاجئة وتعطيل الحياة في جميع البلاد لأسبوع