مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 2.9 مليار جنيه، بعد التداول على 431.16 ألف سهم عبر تنفيذ 14.18 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 413.12 مليون جنيه و550.53 مليون جنيه على التوالى، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى بيع 963.66 مليون جنيه. الأسهم الأكثر