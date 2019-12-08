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مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
أرشيفية
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 2.9 مليار جنيه، بعد التداول على 431.16 ألف سهم عبر تنفيذ 14.18 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 413.12 مليون جنيه و550.53 مليون جنيه على التوالى، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى بيع 963.66 مليون جنيه. الأسهم الأكثر
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محيي الدين: ارتفاع عدد الفقراء العرب إلى 18 مليونا

قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي إن الفقر المدقع في الوطن العربي تضاعف مؤخرا ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%. وأضاف محيي الدين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019 بالقاهرة اليوم الأحد، أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع. وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي طبقا لمؤشرات الدول العربية. وأشار إلى أن التقديرات الأولية من مؤسسات التمويل تشير إلى ارتفاع معدلات النمو على مستوى الوطن العربي للعام المقبل إلى 2.6%.
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رئيس مصلحة الضرائب عن التحول الرقمي: أمر هام وأصبح ضروريا

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أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

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مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
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البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

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البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
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