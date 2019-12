رينو تكشف عن فئتين جديدتين من سيارتها «لوجان»

رامي جاد: مصر «سوق نشط».. ثقة المستهلك المصري رصيد لـ«رينو» في السوق العالمي، وطرح E3 وE3 Plus Black Edition بمناسبة مرور 10 سنوات على لوجان في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، استحدثت فئتين جديدتين لسيارتها الأشهر والأكثر مبيعا "رينو لوجان"، ويأتي هذا الإعلان عن الفئتين الجديدتين E3 وE3 plus في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجود رينو لوجان في السوق المصري. وقال رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، إن المبيعات التي تحققها رينو يوما بعد يوم، تعد رصيدًا جديدًا لرصيد العلامة الفرنسية في مصر، وأضاف رامي جاد أن الشركة ترى بعناية حاجة المستهلك المصري، وتعرف كيف تصل إليه بأفضل خياراتها السعرية، التي تحوز ثقته من حيث السعر مقابل القيمة.

وأوضح رامي جاد أن السوق المصري هو أحد الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الشركة العالمية، واصفا إياه بـ"السوق النشط"، الذي يتجدد دائما بوصفه سوقا شابا لا تزال غالبيته من فئة الشباب، لذلك هو من أكثر الأسواق مرونة وتجددا. وعبر رامي جاد رئيس قطاع رينو مصر عن فخره بقدرة الشركة على تلبية حاجة المستخدم المصري،

قائلًا: "إن رينو مصر في كل يوم تكسب عميلا جديدا، وهو في الواقع شهادة ثقة متبادلة بين العلامة الفرنسية والسوق ككل، وإن رينو مصر لا تنظر للمستهلك المصري باعتباره شخصا واحدا، وإنما تقدّره كرصيد لها في السوق".



ووعد رامي جاد المستهلك المصري بمزيد من العمل المتواصل، سواء في قطاع طرح سيارات جديدة تمثل وتلبي احتياجاته، أو على مستوى مراكز التوزيع، أو حتى في ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.



وأعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لعائلة رينو لوجان تتضمن أسعار الموديلات الجديدة، وحددت سعر الفئة E1 ذات ناقل الحركة اليدوي بـ165 ألف جنيه والأتوماتيك بـ188 ألف جنيه، والفئة E2 بناقل حركة يدوي 177 ألفا والأتوماتيك بـ199 ألف جنيه.



أما عن أسعار الفئتين الجديدتين فحددت رينو سعر اللوجان E3 بـ212 ألف جنيه وE3 plus black edition بـ222 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تلقى الفئات الجديدة صدى واسعا فى الأسواق للرفاهية والتقنيات الجديدة للوجان، خاصة E3 Plus Black Edition التي تعد الأكثر تميزا في فئتها.



الفئتان الجديدتان تشتركان في عدد من المواصفات الفنية والإمكانيات التي تحقق الراحة والرفاهية لعشاق لوجان من خلال إتاحتهما بزجاج خلفي وجانبي ملون، وتكييف هواء أتوماتيكي وحساسات خلفية للركن rear parking sensors، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مثبت سرعة، وتميزت E3 Plus Black Edition بجنوط سوداء مقاس 16 بوصة، وشاشة عرض مقاس 7 بوصات تعمل باللمس وكاميرا خلفية وراديو وجهاز للملاحة وبرنامج لتشغيل GPS وخاصية البلوتوث وUSB، وتم تزويد الفئة E3 بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة.



وتتميز السيارة لوجان بمحرك 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 110، ويبلغ العزم الأقصى 148 نيوتن/ متر، وتصل أقصى سرعة للسيارة إلى 175 كيلومترا في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لترا، بالإضافة إلى صندوق الأمتعة الخلفي الذي تتميز به السيارة عن مثيلتها بسعة 510 لترات مكعب، والفئة الأتوماتيكية للسيارة بها ناقل حركة أتوماتيكى مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.2 لتر.

تطرح رينو الفئتين الجديدتين E3 وE3 Plus Black Edition باللون الأسود المميز لسيارات رينو لوجان في مصر، بالإضافة إلى ألوان جديدة ستظهر بها لوجان في السوق وهي الأحمر، والبيج الرمادي، والفضي.



يمكن لعملاء رينو مصر الحجز من خلال معارض الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال أي من الوكلاء المعتمدين لدى رينو، وذلك للموديلات والفئات الجديدة.