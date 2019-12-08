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رينو تكشف عن فئتين جديدتين من سيارتها «لوجان»

رامي جاد: مصر «سوق نشط».. ثقة المستهلك المصري رصيد لـ«رينو» في السوق العالمي، وطرح E3 وE3 Plus Black Edition بمناسبة مرور 10 سنوات على لوجان في مصر
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
رينو لوجان الجديدة
رينو لوجان الجديدة
الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، استحدثت فئتين جديدتين لسيارتها الأشهر والأكثر مبيعا "رينو لوجان"، ويأتي هذا الإعلان عن الفئتين الجديدتين E3 وE3 plus في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجود رينو لوجان في السوق المصري. وقال رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، إن المبيعات التي تحققها رينو يوما بعد يوم، تعد رصيدًا جديدًا لرصيد العلامة الفرنسية في مصر، وأضاف رامي جاد أن الشركة ترى بعناية حاجة المستهلك المصري، وتعرف كيف تصل إليه بأفضل خياراتها السعرية، التي تحوز ثقته من حيث السعر مقابل القيمة.
وأوضح رامي جاد أن السوق المصري هو أحد الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الشركة العالمية، واصفا إياه بـ"السوق النشط"، الذي يتجدد دائما بوصفه سوقا شابا لا تزال غالبيته من فئة الشباب، لذلك هو من أكثر الأسواق مرونة وتجددا. وعبر رامي جاد رئيس قطاع رينو مصر عن فخره بقدرة الشركة على تلبية حاجة المستخدم المصري،
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BMW 5 SERIES

أغلبها BMW.. سيارات تفقد قيمتها سريعًا

يعرف الجمهور دومًا الموديلات الفاخرة بأنها من الطرز التي تشتريها بعض الفئات الجماهيرية بشكل مستمر في الأسواق العالمية، إلا أن البعض قد لا يعي تمامًا أن بعض الموديلات تفقد قيمتها سريعًا، بشكل يفوق السيارات العادية في الأسواق. وجاءت سيارات شركة BMW الألمانية العملاقة، وهي أحد أفضل مُصنعي الموديلات الفاخرة فى الأسواق العالمية، على رأس قائمة الشركات التي تفقد سياراتها قيمتها السوقية بشكل سريع، وهو ما يمكن أن يمثل صدمة للبعض بشكل عام في الأسواق العالمية.
هيونداى-كونا

لأصحاب الرحلات الطويلة.. السيارات الكهربائية الأوفر

باتت السيارات الكهربائية من أهم الطرز والموديلات التي يبحث عنها الجمهور في الأسواق العالمية بشكل مستمر، لا سيما مع الميل الواضح للطاقة النظيفة وما يمكن للسيارات الكهربائية تقديمه على المستوى الفني والبيئي خلال المستقبل القريب. وبطبيعة الحال، لا يمكن للسعي وراء الطاقة النظيفة أن يؤدي إلى إهمال الشق الاقتصادي الذي تبحث عنه الجماهير بشكل متواصل، بحيث تصبح تلك الموديلات قادرة على جذب شرائح معنية بالطاقة النظيفة والأداء الاقتصادي للسيارات على حد سواء في الأسواق العالمية.
نيسان ليف

سيارات تفقد قيمتها سريعا بعد الشراء

يسعى دومًا جمهور السيارات لمعرفة القيمة الواقعية للسيارات التي يشترونها، وهو الأمر الذي يفسر رغبتهم في الحصول على موديلات تمتلك قدرات كبيرة على الاحتفاظ بقيمتها، وذلك حال رغبتهم في إعادة بيعها بعد الشراء لأول مرة. وتتفاوت قدرات السيارات على مستوى الأسواق العالمية في الاحتفاظ بالقيمة، وهو ما يجعل بعض الموديلات تحظى بقبول أكبر قياسًا بغيرها من السيارات المطروحة في الأسواق خلال الوقت الحالي، وهو ما يفسر إقبال الجماهير على تلك الموديلات بشكل واضح خلال السنوات الماضية.
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