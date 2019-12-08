رينو تكشف عن فئتين جديدتين من سيارتها «لوجان»

رامي جاد: مصر «سوق نشط».. ثقة المستهلك المصري رصيد لـ«رينو» في السوق العالمي، وطرح E3 وE3 Plus Black Edition بمناسبة مرور 10 سنوات على لوجان في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

رينو لوجان الجديدة

الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، استحدثت فئتين جديدتين لسيارتها الأشهر والأكثر مبيعا "رينو لوجان"، ويأتي هذا الإعلان عن الفئتين الجديدتين E3 وE3 plus في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجود رينو لوجان في السوق المصري. وقال رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، إن المبيعات التي تحققها رينو يوما بعد يوم، تعد رصيدًا جديدًا لرصيد العلامة الفرنسية في مصر، وأضاف رامي جاد أن الشركة ترى بعناية حاجة المستهلك المصري، وتعرف كيف تصل إليه بأفضل خياراتها السعرية، التي تحوز ثقته من حيث السعر مقابل القيمة.

وأوضح رامي جاد أن السوق المصري هو أحد الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الشركة العالمية، واصفا إياه بـ"السوق النشط"، الذي يتجدد دائما بوصفه سوقا شابا لا تزال غالبيته من فئة الشباب، لذلك هو من أكثر الأسواق مرونة وتجددا. وعبر رامي جاد رئيس قطاع رينو مصر عن فخره بقدرة الشركة على تلبية حاجة المستخدم المصري،