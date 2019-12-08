تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.

ولدى صلاح ذكرى سيئة مع راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017- 2018، بعد أن تسبب مدافع ريال مدريد في إصابة قوية لنجم الفراعنة حرمته من استكمال المباراة. ومن الواضح أن نجم ليفربول لم يغفر الإصابة التي سببها له راموس في المباراة النهائية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017- 18، إذ قام لاعب المرينجي بسحب صلاح