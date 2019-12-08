رياضة

تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.
ولدى صلاح ذكرى سيئة مع راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017- 2018، بعد أن تسبب مدافع ريال مدريد في إصابة قوية لنجم الفراعنة حرمته من استكمال المباراة. ومن الواضح أن نجم ليفربول لم يغفر الإصابة التي سببها له راموس في المباراة النهائية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017- 18، إذ قام لاعب المرينجي بسحب صلاح
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كأس-مصر

تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس مصر

أسدل الستار على منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، اليوم الأحد، واختتمت المباريات بمواجهة فريق أسوان بنظيره طنطا، حيث نجح الفريق الجنوبي في الإطاحة بالفريق الأصفر من البطولة، وشهد الدور بعض المفاجآت على رأسها خروج إنبي والإنتاج الحربي على يد الترسانة وأبوقير للأسمدة اللذين يلعبان بدوري القسم الثاني، وشهدت اللقاءات الستة عشر للمرحلة تسجيل 37 هدفًا وكان فوز بيراميدز على حساب النجوم بنتيجة 6- 1 الأكبر.. كما أن دور الـ32 شهد تألقًا للنجوم المغاربة، حيث سجّل وليد أزارو مهاجم الأهلي هدفين في مرمى بني سويف.
ليستر سيتي - أستون فيلا

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره، أستون فيلا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للضيوف، وأضاف كيليتشي ثاني الأهداف، وقلص جاك جراليش الفارق لأصحاب الأرض، وأحرز إيفانز الهدف الثالث، وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع للثعالب. الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، وست نقاط عن السيتي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيلا عند 15 نقطة.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
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ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
هازارد

هازارد: صلاح وثنائي ليفربول الأحق بالكرة الذهبية

كشف الدولي البلجيكي إيدين هازرد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وفان دايك مدافع الريدز هما الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم. وقال هازارد في تصريحات لـ صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، فهم يستحقونها". وتحدث هازارد عن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب بلاده فرنسا وعدم استدعائه لـ 4 سنوات، حيث قال: "بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم الآن".
رونالدو وساري

الفشل في دوري الأبطال = رحيل رونالدو

لا صوت يعلو فى مدينة تورينو الإيطالية على دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحلم يوفنتوس بشدة بالتتويج بلقبها، وهو الحلم المشترك الذي يجمع بين إدارة البيانكونيري ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح لتعزيز إنجازاته الفردية. ووفقا لتقارير إيطالية، فإن اللقب الأوروبي يعد أيضا الرابط الوحيد حاليا بين يوفي ونجمه البرتغالي، وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالي وملعب "أليانز ستاديوم" الصيف المقبل.
مارسيلو

مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
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