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تلف الأجنّة والسرطان.. 6 أمراض تنتج عن صبغات الشعر

أصباغ الشعر غير آمنة خلال الحمل لكل من الأم والجنين، فوفقا لدراسة، صرحت 96% من النساء بأن أصباغ الشعر لم تكن آمنة فى أثناء الحمل والرضاعة
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
صبغات الشعر
صبغات الشعر
تهتم المرأة بتغيير مظهرها من وقت لآخر؛ فعلى سبيل المثال تحاول فقدان وزنها من خلال اتباع أنظمة غذائية فعالة، كما تحاول تغيير "ستايل" ملابسها لكي تواكب الموضة، وبالنسبة لصبغات الشعر، فتعد من الخطوات الأساسية للحصول على مظهر جذاب ورائع، ولكن لا يلتفت العديد من الأشخاص إلى آثارها الجانبية، إذ أثبتت العديد من الأبحاث أنها تؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مشكلات في الكلى والرئتين، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
تستخدم صبغات الشعر من قبل الرجال والنساء، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 35% من النساء قمن بصبغ شعرهن، ونحو ما يقرب من 20% من الرجال استخدموا صبغات الشعر أيضًا، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر الدائمة وشبه الدائمة، لها تأثير سلبي فى الصحة العامة، فبجانب الأمونيا التي تعد أحد مكونات الصبغة،
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العلاج بالتبريد.. يساعد على فقدان الوزن وتغذية العقل

يحاول العلم البحث عن طرق علاج حديثة خالية من المواد الكيميائية، وتعمل على تحقيق أعلى نسبٍ للشفاء، بدون التعرض لأي آثار جانبية؛ فعلى سبيل المثال، تحدثنا مسبقًا عن العلاج بالألوان، وفاعلية الإضاءات في الشفاء من آلام والتهابات المفاصل، ويوجد الآن علاج فعال أيضًا يعرف باسم "العلاج بالتبريد" أو "Cryotherapy"، يقدم لك العديد من الفوائد، مثل التخلص من الصداع، والتعافي من الألم، وفقدان الوزن، وغير ذلك من الفوائد العلاجية. وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "times of india".
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نقص فيتامين B12 وقلة النوم.. 5 أسباب لرعشة اليدين

نقوم ببعض الحركات اللا إرادية، ولا نعلم لماذا نفعل ذلك، هل هي حركات عصبية، أم وراءها أسباب أخرى؟ على سبيل المثال؛ اهتزاز الرأس أكثر من مرة، أو لمس الشعر وتحريكه، ومن أكثر الحركات المشهورة "اهتزاز اليدين"، يعتقد البعض أن وراءها أسبابا مرضية، مثل التقدم في السن، والشلل الرعاش، كما توجد بعض العادات التي تؤدي إلى ذلك، دون إدراك آثارها فيك، كالإفراط في تناول كميات كبيرة من الكافيين، وقلة النوم، وتناول عقاقير طبية لها آثار سلبية، نقلا عن موقع "times of india".
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الفلفل الأحمر والكمادات| 6 طرق لعلاج آلام الركبة

تعد آلام العظام من الأشياء المتعبة التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، خاصة عند التقدم في العمر. وتنتج آلام الركبة عن إصابةٍ ما، أو ممارسة رياضة شاقة لفترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابات طفيفة، ويمكنك الحصول على علاج منزلي؛ فعلى سبيل المثال، تلعب بعض الزيوت العطرية دورا فعالا في التقليل من الآلام؛ مثل زيت البرتقال وزيت الزنجبيل، مع استخدام آلية التدليك، كما يمكن عمل كمادات باردة على الجزء الذي يؤلمك. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
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أكل الشعر ونتف الحواجب.. 5 متلازمات نفسية نادرة

توجد العديد من المتلازمات العضوية، منها -على سبيل المثال- متلازمة داون ومتلازمة سبرجر، وغيرهما من المتلازمات التي تنتج عن عوامل بيئية وجينية. وعلى الجانب الآخر، توجد متلازمات نفسية غريبة، تحدث نتيجة التعرض للتوتر والإجهاد العصبي؛ مثل متلازمة "رابونزيل" التى تعد من المتلازمات نادرة الحدوث، ولكن الدراسات والإحصائيات أثبتت وجود نسبة مصابة بها، ويقوم المصاب بها بنتف الشعر، ثم يأكله بعد ذلك، كما توجد متلازمات أخرى لم تسمع عنها من قبل. وذلك نقلًا عن موقع "health line".
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