تلف الأجنّة والسرطان.. 6 أمراض تنتج عن صبغات الشعر

أصباغ الشعر غير آمنة خلال الحمل لكل من الأم والجنين، فوفقا لدراسة، صرحت 96% من النساء بأن أصباغ الشعر لم تكن آمنة فى أثناء الحمل والرضاعة
تهتم المرأة بتغيير مظهرها من وقت لآخر؛ فعلى سبيل المثال تحاول فقدان وزنها من خلال اتباع أنظمة غذائية فعالة، كما تحاول تغيير "ستايل" ملابسها لكي تواكب الموضة، وبالنسبة لصبغات الشعر، فتعد من الخطوات الأساسية للحصول على مظهر جذاب ورائع، ولكن لا يلتفت العديد من الأشخاص إلى آثارها الجانبية، إذ أثبتت العديد من الأبحاث أنها تؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مشكلات في الكلى والرئتين، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
تستخدم صبغات الشعر من قبل الرجال والنساء، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 35% من النساء قمن بصبغ شعرهن، ونحو ما يقرب من 20% من الرجال استخدموا صبغات الشعر أيضًا، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر الدائمة وشبه الدائمة، لها تأثير سلبي فى الصحة العامة، فبجانب الأمونيا التي تعد أحد مكونات الصبغة،
تستخدم صبغات الشعر من قبل الرجال والنساء، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 35% من النساء قمن بصبغ شعرهن، ونحو ما يقرب من 20% من الرجال استخدموا صبغات الشعر أيضًا، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر الدائمة وشبه الدائمة، لها تأثير سلبي فى الصحة العامة، فبجانب الأمونيا التي تعد أحد مكونات الصبغة، توجد مواد كيميائية أخرى تتمثل في قطران الفحم، والريسورسينول، والأوجينول، وجميع هذه المواد الكيميائية ترتبط بعدة أمراض، بما في ذلك السرطان، وفى ما يلي بعض الأمراض الخطيرة التي تلحق بك نتيجة تطبيق صبغات الشعر:
1- مشكلات الكلى والرئتين
P-Phenylenediamine تعد من أكثر المواد الكيميائية الشائعة في صبغات الشعر، وترتبط بسرطان المثانة، إضافة إلى مشكلات الكلى والرئتين، فوفقًا لدراسة نُشرت في الجريدة العالمية للسرطان، فالأشخاص الذين يستخدمون صبغات الشعر مرة في الشهر، تزداد لديهم معدلات الإصابة بسرطان المثانة، وتزداد هذه الخطورة بشكل كبير عندما تكون الصبغة باللون الداكن مثل الأسود والبني.
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2- مشكلات الجهاز التنفسي
الأمونيا من المواد الكيميائية المستخدمة في كل الصبغات، وترتبط ببيروكسيد الهيدروجين، لتفتيح لون الشعر، وعند التعرض المستمر لمثل هذه المواد الكيميائية، يؤدي ذلك إلى الإصابة بالربو ومشكلات الجهاز التنفسي الأخرى، فالأشخاص الذين يعانون من الربو أو الاضطرابات التنفسية الأخرى، ربما تتدهور حالتهم بشكل كبير، مع ظهور مضاعفات.
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3- الخلل الهرموني
توجد بعض المواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في الصبغة مثل Resorcinol، فوفقا لدراسة نشرت في الجريدة الأوروبية للصحة العامة، فالاستخدام طويل المدى لصبغات الشعر يرتبط بحدوث خلل في الهرمونات مثل هرمون testosterone.
4- التهاب الجلد والحساسية
يتم امتصاص مادة p-phenylenediamine الكيميائية في أصباغ الشعر، من خلال الجلد، ما يؤدي إلى التهاب الجلد التماسي التحسسي، ووفقا لدراسة أجريت في التهاب الجلد التماسي، ارتبط استخدام أصباغ الشعر بالتهاب الجلد التحسسي التماسي بشكل كبير.
5- السرطان
تم ربط الفورمالديهايد (قطران الفحم)، وغيره من المواد الكيميائية الضارة بأنواع عديدة من السرطان مثل سرطان المثانة وسرطان الثدي والبروستاتا.
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6- تلف الأجنة
أصباغ الشعر غير آمنة فى أثناء الحمل لكل من الأم والجنين، فوفقا لدراسة في المجلة الدولية لعلم الشعر، صرحت 96% من النساء بأن أصباغ الشعر لم تكن آمنة فى أثناء الحمل والرضاعة.
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لذا لا بد من التوقف عن استخدامها خلال فترة الحمل، أو يمكنك استخدامها مرة واحدة فقط للحفاظ على صحتك من الآثار الجانبية للإفراط في استخدامها، ويمكن استبدال الحنة بها، لأنها تحتوي على مواد طبيعية تغذي الشعر، ولا تسبب أي ضرر على الإطلاق.
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