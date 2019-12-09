تلف الأجنّة والسرطان.. 6 أمراض تنتج عن صبغات الشعر

أصباغ الشعر غير آمنة خلال الحمل لكل من الأم والجنين، فوفقا لدراسة، صرحت 96% من النساء بأن أصباغ الشعر لم تكن آمنة فى أثناء الحمل والرضاعة

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

صبغات الشعر

تهتم المرأة بتغيير مظهرها من وقت لآخر؛ فعلى سبيل المثال تحاول فقدان وزنها من خلال اتباع أنظمة غذائية فعالة، كما تحاول تغيير "ستايل" ملابسها لكي تواكب الموضة، وبالنسبة لصبغات الشعر، فتعد من الخطوات الأساسية للحصول على مظهر جذاب ورائع، ولكن لا يلتفت العديد من الأشخاص إلى آثارها الجانبية، إذ أثبتت العديد من الأبحاث أنها تؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مشكلات في الكلى والرئتين، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".

تستخدم صبغات الشعر من قبل الرجال والنساء، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 35% من النساء قمن بصبغ شعرهن، ونحو ما يقرب من 20% من الرجال استخدموا صبغات الشعر أيضًا، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر الدائمة وشبه الدائمة، لها تأثير سلبي فى الصحة العامة، فبجانب الأمونيا التي تعد أحد مكونات الصبغة،