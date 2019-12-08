الأزهر يٌطلق حملة «جدد صحتك تنقذ حياة» للتبرع بالدم

تحرير:محمد فتحي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

سيارة التبرع بالدم_أرشيفية

انطلقت اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، حملة التبرع بالدم تحت شعار «جدد صحتك... تنقذ حياة» للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر الشريف في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر ووزارة الصحة «المركز القومي لخدمات نقل الدم»، إذ قال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يجب على كل إنسان أن يكون عونًا للمحتاجين، مبينًا أن الأزهر الشريف دائمًا يكون في مقدمة من يقدم العون ويحث عليه.

وأوضح وكيل الأزهر، أن القرآن الكريم حثنا على الصدقة لأنها تطهيرًا للقلوب، وأن التبرع بالدم من أزكى وأطيب الصدقات التي يقوم بها الإنسان، لأنه لا بديل له.وتنطلق هذه المبادرة بين قطاعات الأزهر التعليمية والدعوية من العاملين بالأزهر ومنسوبيه للتبرع بالدم للمرضى وأصحاب الحوادث والمحتاجين من الأطفال والمصابين،