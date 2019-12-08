رياضة

أسوان آخر المتأهلين إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
أسوان
أسوان
تأهل فريق أسوان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره طنطا بنتيجة 5- 4 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أسوان، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات المسابقة المحلية، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري، الذي تأهل على حساب النصر، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي، ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات هذا الدور خلال الأيام المقبلة.
فريق أسوان سيطر على مجريات اللعب، وكان الأكثر خطورة، وتصدى علي فرج، حارس مرمى فريق طنطا، لأكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 74، سجل عبدالرحمن الدح هدف التقدم لفريق طنطا، وبعد مرور خمس دقائق، أدرك حسن يوسف، هدف التعادل لأسوان، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة
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كأس-مصر

تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس مصر

أسدل الستار على منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، اليوم الأحد، واختتمت المباريات بمواجهة فريق أسوان بنظيره طنطا، حيث نجح الفريق الجنوبي في الإطاحة بالفريق الأصفر من البطولة، وشهد الدور بعض المفاجآت على رأسها خروج إنبي والإنتاج الحربي على يد الترسانة وأبوقير للأسمدة اللذين يلعبان بدوري القسم الثاني، وشهدت اللقاءات الستة عشر للمرحلة تسجيل 37 هدفًا وكان فوز بيراميدز على حساب النجوم بنتيجة 6- 1 الأكبر.. كما أن دور الـ32 شهد تألقًا للنجوم المغاربة، حيث سجّل وليد أزارو مهاجم الأهلي هدفين في مرمى بني سويف.
ليستر سيتي - أستون فيلا

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره، أستون فيلا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للضيوف، وأضاف كيليتشي ثاني الأهداف، وقلص جاك جراليش الفارق لأصحاب الأرض، وأحرز إيفانز الهدف الثالث، وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع للثعالب. الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، وست نقاط عن السيتي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيلا عند 15 نقطة.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
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الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
ا المقاولون-العرب (8)

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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