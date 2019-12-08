أسوان آخر المتأهلين إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

أسوان

تأهل فريق أسوان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره طنطا بنتيجة 5- 4 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أسوان، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات المسابقة المحلية، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري، الذي تأهل على حساب النصر، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي، ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات هذا الدور خلال الأيام المقبلة.

فريق أسوان سيطر على مجريات اللعب، وكان الأكثر خطورة، وتصدى علي فرج، حارس مرمى فريق طنطا، لأكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 74، سجل عبدالرحمن الدح هدف التقدم لفريق طنطا، وبعد مرور خمس دقائق، أدرك حسن يوسف، هدف التعادل لأسوان، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة