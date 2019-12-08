الجزائر: لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة البلاد والشعب

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة له: «إن هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال».

وأشاد الفريق قايد صالح بالجاليات الجزائرية بالخارج التي قال إنها صنعت صورا مؤثرة ومعبرة، عند الشروع في أدائها لواجبها وحقها الانتخابي، وهو ما يشكل ردا قويا على كل العملاء والمشككين في أصالة هذا الشعب وقدرته على تجاوز كل الصعاب.وقال صالح، إن الهبة الشعبية القوية، التي أظهرها الشعب الجزائري، ما هي إلا