بدأ بآلام في الظهر| معاناة امرأة مع سرطان البنكرياس

اتضح في نهاية الفحوصات إصابتها بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، وكانت في نفس الوقت في الأسبوع الـ 17 من حملها، ومن أجل العيش كان على الزوجين اتخاذ قرار صعب

تحرير:فيروز ياسر ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

امراة ماتت بالسرطان

عندما يجد الحب طريقه إلى شخصين ويهتديان إلى الخطوات الصحيحة التي يكون في نهايتها زواج حقيقي، قد تكون هناك عقبة يمكن التصدي لها وأخرى سيكون الحزن في نهايتها، فهذه قصة أليكس وهالي سباركل اللذين تعرفا على بعضهما لأول مرة في الثانوية. كان أليكس متحمسا كثيرا فور علمه بحمل زوجته، وبالتالي ينتظر وصول مولوده الثاني، وكان كل ذلك في عام 2017، كما أن "هالي" البالغة من العمر 34 عاما كانت تريد دائما أن تصبح أمًّا وبالفعل تحقق حلمها مرة أخرى بحملها الثاني، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

أتت الابنة الأولى إلى حياتهما في عام 2014، وعندما أصبحت في مرحلة ما قبل المدرسة، استعد الزوجان لهذا الحدث ولكن عانت "هالي" من آلام شديدة في ظهرها جعلها لا تستطيع السيطرة على حياتها، ولا تستطيع الحركة ولهذا استدعى زوجها الإسعاف. قد يعتقد البعض أن الوزن الزائد والعمر يؤثران بشكل سلبي على الظهر، ولكن في