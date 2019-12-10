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بدأ بآلام في الظهر| معاناة امرأة مع سرطان البنكرياس

اتضح في نهاية الفحوصات إصابتها بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، وكانت في نفس الوقت في الأسبوع الـ 17 من حملها، ومن أجل العيش كان على الزوجين اتخاذ قرار صعب
تحرير:فيروز ياسر ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
امراة ماتت بالسرطان
امراة ماتت بالسرطان
عندما يجد الحب طريقه إلى شخصين ويهتديان إلى الخطوات الصحيحة التي يكون في نهايتها زواج حقيقي، قد تكون هناك عقبة يمكن التصدي لها وأخرى سيكون الحزن في نهايتها، فهذه قصة أليكس وهالي سباركل اللذين تعرفا على بعضهما لأول مرة في الثانوية. كان أليكس متحمسا كثيرا فور علمه بحمل زوجته، وبالتالي ينتظر وصول مولوده الثاني، وكان كل ذلك في عام 2017، كما أن "هالي" البالغة من العمر 34 عاما كانت تريد دائما أن تصبح أمًّا وبالفعل تحقق حلمها مرة أخرى بحملها الثاني، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
أتت الابنة الأولى إلى حياتهما في عام 2014، وعندما أصبحت في مرحلة ما قبل المدرسة، استعد الزوجان لهذا الحدث ولكن عانت "هالي" من آلام شديدة في ظهرها جعلها لا تستطيع السيطرة على حياتها، ولا تستطيع الحركة ولهذا استدعى زوجها الإسعاف. قد يعتقد البعض أن الوزن الزائد والعمر يؤثران بشكل سلبي على الظهر، ولكن في
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لماذا تتغير علاقة الزوجين بعد ولادة طفلهما الأول؟

كل مرحلة في حياتك هي تحدٍّ بالنسبة لك، وبالرغم من أن الزواج حدث سعيد، لكن لن تدوم جميع الأيام السهلة والبسيطة، فالزواج مسئولية، وخاصة إن حصل الطرفان على طفلهما الأول، حيث يبدأ الصراع مع الوقت ويركز الزوجان كل اهتمامهما على طفلهما؛ حتى يصل الأمر إلى التخلي عن قضاء الوقت معا كما كان في بداية تلك المرحلة، وهذا الأمر قد يخلق فجوة إذا كانت أغلب المسؤولية على الأم، ولكن إذا كان هناك نوع من المشاركة فقد تكون التغيرات بسيطة، لذا تعرف على ما يحدث للزوجين وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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مشاهدة الأزواج للأفلام الرومانسية تحميهم من الطلاق

خلال السنوات الأخيرة، شهَدنا ارتفاعا في معدلات الطلاق لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مرضية للطرفين من أجل الحفاظ على حياتهم الزوجية، والمدهش في الأمر أن مجموعة من الباحثين وجدوا نهجا جديدا لإبقاء الشريكين معا. توصلت دراسة جديدة في جامعة روتشستر إلى أن مشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعالج العلاقة بين الشريكين مرة واحدة شهريا لها تأثير فعال فى الزوجين اللذين يواجهان مشكلات بالفعل من خلال تقديم المشورة. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
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«الدنمارك وفنلندا».. المدن الأكثر أمانا في 2020

في الوقت الذي تحاول فيه الاسترخاء، فغالبا ما تبحث عن الأماكن التي تستطيع الاستمتاع داخلها والشعور بالأمان أيضا، حتى تستعيد صفاء الذهن ومحاولة العودة من جديد إلى روتين الحياة. بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لقضاء العطلة خلال العام القادم، فهناك بعض الدول التي تُعد الأكثر أمانا، حيث تم نشر خريطة المخاطر بواسطة منظمة متخصصة في أمن السفر، وبالتالي قد تكون مفيدة لمن لديهم مخططات للعام القادم، كما أطلقت شركة الاستغاثة الدولية خريطة المخاطر السنوية للسنة القادمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "سي إن إن".
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