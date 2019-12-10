بدأ بآلام في الظهر| معاناة امرأة مع سرطان البنكرياس

اتضح في نهاية الفحوصات إصابتها بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، وكانت في نفس الوقت في الأسبوع الـ 17 من حملها، ومن أجل العيش كان على الزوجين اتخاذ قرار صعب
عندما يجد الحب طريقه إلى شخصين ويهتديان إلى الخطوات الصحيحة التي يكون في نهايتها زواج حقيقي، قد تكون هناك عقبة يمكن التصدي لها وأخرى سيكون الحزن في نهايتها، فهذه قصة أليكس وهالي سباركل اللذين تعرفا على بعضهما لأول مرة في الثانوية.
كان أليكس متحمسا كثيرا فور علمه بحمل زوجته، وبالتالي ينتظر وصول مولوده الثاني، وكان كل ذلك في عام 2017، كما أن "هالي" البالغة من العمر 34 عاما كانت تريد دائما أن تصبح أمًّا وبالفعل تحقق حلمها مرة أخرى بحملها الثاني، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
أتت الابنة الأولى إلى حياتهما في عام 2014، وعندما أصبحت في مرحلة ما قبل المدرسة، استعد الزوجان لهذا الحدث ولكن عانت "هالي" من آلام شديدة في ظهرها جعلها لا تستطيع السيطرة على حياتها، ولا تستطيع الحركة ولهذا استدعى زوجها الإسعاف.
قد يعتقد البعض أن الوزن الزائد والعمر يؤثران بشكل سلبي على الظهر، ولكن في
أتت الابنة الأولى إلى حياتهما في عام 2014، وعندما أصبحت في مرحلة ما قبل المدرسة، استعد الزوجان لهذا الحدث ولكن عانت "هالي" من آلام شديدة في ظهرها جعلها لا تستطيع السيطرة على حياتها، ولا تستطيع الحركة ولهذا استدعى زوجها الإسعاف.
قد يعتقد البعض أن الوزن الزائد والعمر يؤثران بشكل سلبي على الظهر، ولكن في الحقيقة، كان عمر "هالي" ولياقتها البدنية لا يسمحان بحدوث تلك المشكلة في ظهرها، ولهذا قضى الأطباء ما يقرب من أسبوعين لإجراء فحوصات قبل إخبار عائلتها بالضعف والكسور الموجودة في عظامها.
اتضح في نهاية الفحوصات إصابتها بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، وكانت في نفس الوقت في الأسبوع الـ 17 من حملها، ومن أجل البقاء على قيد الحياة وللحصول على أفضل خيارات العلاج كان على الزوجين اتخاذ قرار صعب، وهو التخلي عن الجنين.
تناقش كل من طبيب الأطفال والأورام قبل أخذ القرار، وذلك لأنها كانت ستفقد حملها في الأسبوع الـ 18، وعندما كانت في الأسبوع الـ 20، وبالفعل فقدت طفلها وتم تحضير شهادة الوفاة له.
عانت "هالي" من أعراض لها علاقة بسرطان البنكرياس لكنها كانت أقرب إلى أعراض الحمل أيضا، وهذا ما جعلها لا تشعر بوجود شيء خاطئ في تلك المرحلة، وتشمل الأعراض الغثيان والقيء، وفقدان الوزن، بالإضافة إلى فقدان الشهية والتعب والشعور بالألم أعلى البطن.
خضعت المرأة القوية للعلاج الكيميائي سريعا، والإشاعات الخاصة بالظهر لتركز على العظام التي تم تحطيمها، ولكن في بدايات 2018 بدأ الورم ينتشر في المخ، ولهذا بدأت إجراء العلاج الإشعاعي الشديد على المنطقة التي انتشر فيها الورم.
كان أليكس، زوج هالي، الداعم الوحيد لها، حيث لم ينتظم في عمله كطيار خلال مرحلة علاجها، بل ركز كل طاقته على البقاء معها والاعتناء بطفلتهما.
في اليوم الـ 14 من مارس، الذي يُعد الذكرى الرابعة لزواجهما خسرت "هالي" معركتها مع السرطان بعد 5 أشهر من تشخيصها بالمرض الخبيث.
قال زوج "هالي" بحزن عن أعراض سرطان البنكرياس الخفية: "ليت هذا المرض اللعين يمكن كشفه مثل سرطان الثدي والبروستاتا، فكنت أتمنى أن يصل العلم لشيء يكشف عن ظلام تلك الأعراض من أجل إنقاذ حياة العديد من الأشخاص".
بعد مرور عام على وفاة "هالي" استعد أليكس للاحتفال بعيد ميلاد ابنته الخامس وبدء السنة الدراسية، قائلا: "إنها تشعر بالضيق من وقت لآخر لأنها فقدت أمها ولكن الأطفال عموما يتمتعون بمرونة فائقة"، موضحا أنه في يوم من الأيام لن يقول شخص وداعا للعالم كنتيجة للإصابة بسرطان أعراضه صامتة.
أطعمة تحمي من سرطان البنكرياس
السبانخ
خيار جيد للحفاظ على البنكرياس في معدلات صحية، إذ وضحت بعض الدراسات أن النظام الغذائي الذي يحتوي على سبانخ وخضراوات أخرى يوفر عوامل وقائية ضد سرطان البنكرياس.
الكريز
مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من سرطان البنكرياس، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويؤثر بشكل كبير على مستويات هرمون الميلاتونين.
المشروم
يعيق المشروم نمو الخلايا السرطانية في البنكرياس، إضافة إلى أنه يعتبر مصدرا غنيا بالألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين D2 وعنصر السيلينيوم.