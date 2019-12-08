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دفاع البشير: يجب براءته وشكره على ما قدمه للشعب السوداني

تحرير:وكالات ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
الرئيس السوداني
الرئيس السوداني
طالبت هيئة دفاع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بالبراءة له، وذلك في المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، إذ ترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام، متابعة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد. ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وكانت أسر ضحايا فض اعتصام "القيادة العامة" في العاصمة السودانية الخرطوم تقدمت بدعاوى قضائية ضد بعض رموز النظام السابق وهيئة علماء السودان، واتهمت الأخيرة بتحريض الرئيس المعزول عمر البشير على قتل المتظاهرين. وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، قالت الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى نيابة الخرطوم شمال:«البشير
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الجزائر: لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة البلاد والشعب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة له: «إن هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال».
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لبنان ينتحر.. أرقام مخيفة وقلق من التحول إلى ظاهرة

شهد لبنان في الآونة الأخيرة العديد من حالات الانتحار، هذا البلد الذي يعيش أزمة حادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراكم الديون، أدت إلى حركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية، مستمرة منذ ما يقرب من شهرين. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وبات آلاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو الاقتطاع من رواتبهم وهو ما يهدد حياتهم المعيشية. دفعت هذه الأوضاع هذا الشعب الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر، بعض الأشخاص إلى وضع حد لحياتهم.
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مَن حزب الله العراقي المتورط في دماء المتظاهرين؟

لا تزال دماء المحتجين تسيل في شوارع العراق مع تزايد سقوط العديد من الضحايا، إذ شهد هذا البلد المنتفض هجمات، الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية. حصيلة المذبحة التي شهدتها ساحة الخلاني بلغت 25 قتيلا و130 مصابا، وفقا لمصادر طبية وأمنية عراقية، في إحدى أكثر الهجمات دموية التي استهدفت المتظاهرين في بغداد.
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نتنياهو:نريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا على غور الأردن

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، مضيفا: "كما أردت في الماضي اعترافا أمريكيا بسيادتنا على هضبة الجولان، أريد اليوم اعترافا أميريكا بسيادتنا على غور الأردن، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وتسوية وضعية التجمعات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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الخارجية: وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم

أعلن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.
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23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
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السودان: إحياء الذكرى الأولى للثورة طوال الشهر الجاري

أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستُحيي الذكرى الأولى للثورة، طوال الشهر الجاري، مشددة على أن الفعاليات لن تكون "احتفالات، لكنها إحياء لذكرى الثورة"، إذ قال رئيس الوزراء المفوض عمر بشير مانيس، «كون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في زيارة إلى واشنطن»، في بيان اليوم الأحد، إن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية انطلقت اليوم، وستتواصل حتى نهايته، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى الثالثة والستين للاستقلال.
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السودان: برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر

كشف وزير المالي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، فيما يخص الدخل الأساسي، بتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، في بلد نسبة الفقر فيه تصل إلى نحو 65 في المائة، مما يستدعي الحماية الاجتماعية، مؤكدًا في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، تحت عنوان «عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية»، ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.
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