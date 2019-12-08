دفاع البشير: يجب براءته وشكره على ما قدمه للشعب السوداني

تحرير:وكالات ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

الرئيس السوداني

طالبت هيئة دفاع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بالبراءة له، وذلك في المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، إذ ترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام، متابعة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد. ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وكانت أسر ضحايا فض اعتصام "القيادة العامة" في العاصمة السودانية الخرطوم تقدمت بدعاوى قضائية ضد بعض رموز النظام السابق وهيئة علماء السودان، واتهمت الأخيرة بتحريض الرئيس المعزول عمر البشير على قتل المتظاهرين. وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، قالت الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى نيابة الخرطوم شمال:«البشير