عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

ألبا

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.

ويعاني سيميدو من إصابة على مستوى عضلة الساق أثناء مشاركته في مباراة سيلتا فيجو التي حسمها فريقه برباعية مقابل هدف، وعلى أثرها ابتعد عن التدريبات أكثر من أربعة أسابيع. ونفس الأمر بالنسبة للمدافع الإسباني، هو الآخر رافق زميله البرتغالي في عيادة المصابين طيلة الشهر الماضي، بعد انتكاسته أمام سلافيا براج