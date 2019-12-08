جريمة

«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية
انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.
الحادث تسبب في إصابة كل من: «سهير أحمد ياسين، 57 عاما، ونفيسة عوض أبو مسلم، 23 عاما، وافتراج سليمان حسن، 55 عاما، وفرحة السيد، 47 عاما، وزينب جمال محمد، 23 عاما، ونجوى أحمد خاطر، 49 عاما، وحسن الدسوقي غانم، 55 عاما، وراضي الشربيني 58 عاما، والسيد عبدالرازق، 55 عاما، ومنال الشربيني حامد، 45 عاما،
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ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
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التحريات تكشف غموض جثة الشيخ زايد.. كابلات صعقته

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بالشيخ زايد، إذ تبين أن الجثة الملقاة على جانب الطريق بها آثار حرق، وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان اتضح أن المتوفى -وهو شاب يبدو فى العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أية أوراق إثبات شخصية- كان يحاول العبث بكابلات كهربائية فصعقته. ورجحت التحريات أنه كان يحاول سرقة الكابلات النحاسية، وجار نشر وتعميم صورة له فى أقسام الشرطة، لتحديد هويته وتسليم الجثمان إلى أهله.
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السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.
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«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
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