«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

حادث- أرشيفية

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.

الحادث تسبب في إصابة كل من: «سهير أحمد ياسين، 57 عاما، ونفيسة عوض أبو مسلم، 23 عاما، وافتراج سليمان حسن، 55 عاما، وفرحة السيد، 47 عاما، وزينب جمال محمد، 23 عاما، ونجوى أحمد خاطر، 49 عاما، وحسن الدسوقي غانم، 55 عاما، وراضي الشربيني 58 عاما، والسيد عبدالرازق، 55 عاما، ومنال الشربيني حامد، 45 عاما،