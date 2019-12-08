ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

ليستر سيتي- أستون فيلا

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره، أستون فيلا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للضيوف، وأضاف كيليتشي ثاني الأهداف، وقلص جاك جراليش الفارق لأصحاب الأرض، وأحرز إيفانز الهدف الثالث، وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع للثعالب. الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، وست نقاط عن السيتي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيلا عند 15 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، حيث شارك الأول منذ بداية اللقاء حتى النهاية، وشارك تريزيجيه في الدقيقة 60 بدلا من ناكمبا. وعلى ملعب «سانت جيمس بارك»، نجح نيوكاسل يونايتد في الفوز على ضيفه ساوثهامتون، بهدفين لهدف، سجل داني إنجز هدف التقدم للضيوف، وأدرك