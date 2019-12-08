رياضة

تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
كأس مصر
كأس مصر
أسدل الستار على منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، اليوم الأحد، واختتمت المباريات بمواجهة فريق أسوان بنظيره طنطا، حيث نجح الفريق الجنوبي في الإطاحة بالفريق الأصفر من البطولة، وشهد الدور بعض المفاجآت على رأسها خروج إنبي والإنتاج الحربي على يد الترسانة وأبوقير للأسمدة اللذين يلعبان بدوري القسم الثاني، وشهدت اللقاءات الستة عشر للمرحلة تسجيل 37 هدفًا وكان فوز بيراميدز على حساب النجوم بنتيجة 6- 1 الأكبر.. كما أن دور الـ32 شهد تألقًا للنجوم المغاربة، حيث سجّل وليد أزارو مهاجم الأهلي هدفين في مرمى بني سويف.
بالإضافة إلى أن أشرف بن شرقي نجم الزمالك، سجل هدفين في لقاء الشرقية، وأيضًا عبد الكبير الوادي لفريقه وادي دجلة الذي سجّل هدفًا في مرمى بيلا. ويتصدر صدام الزمالك وسموحة المشهد في مواجهات ثمن نهائي كأس مصر والتي لم يتم تحديد موعدها بعد، فالفريقان تقابلا في نهائي البطولة مرتين عامي 2014 و2018، كما أن هناك
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ليستر سيتي - أستون فيلا

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره، أستون فيلا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للضيوف، وأضاف كيليتشي ثاني الأهداف، وقلص جاك جراليش الفارق لأصحاب الأرض، وأحرز إيفانز الهدف الثالث، وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع للثعالب. الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، وست نقاط عن السيتي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيلا عند 15 نقطة.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
أسوان

أسوان آخر المتأهلين إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق أسوان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره طنطا بنتيجة 5- 4 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أسوان، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات المسابقة المحلية، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري، الذي تأهل على حساب النصر، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي، ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات هذا الدور خلال الأيام المقبلة.
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بيراميدز (1)

بيراميدز يضرب النجوم بسداسية في كأس مصر

اكتسح فريق بيراميدز نظيره النجوم بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر، وتقدم فريق النجوم من ركلة حرة في الدقيقة 14 عن طريق نادر الطويلة، من هنا كان رد فعل أبناء سباستيان ديسابر قويا جدًّا. البداية جاءت عن طريق دودو الجباس الذي سجل التعادل لبيراميدز بضربة رأس في الدقيقة 20 بعد عرضية إبراهيم حسن، قبل أن يعود جناح الزمالك السابق ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 43.
الزمالك -وجينيراسيون (16)

بن شرقي يقود الزمالك إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم، وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني، وعاد بن شرقي وسجل الهدف الثالث، وأدرك محمود عبدالواحد الهدف الوحيد للشرقية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع الفائز من مباراة فريقي سموحة والعبور، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
ا المقاولون-العرب (8)

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
حمدى-النقاز

حمدي النقاز: لن أعود للزمالك مرة أخرى ولدي عرض مصري

أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعود لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، موضحًا أن كل خطواته قانونية. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، الذي يٌذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قائلًا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة.. لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احترامًا للجمهور، على الرغم أني لست مصريًا بل تونسيًا ومحترف وهذه مستحقات، أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".
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