تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

كأس مصر

أسدل الستار على منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، اليوم الأحد، واختتمت المباريات بمواجهة فريق أسوان بنظيره طنطا، حيث نجح الفريق الجنوبي في الإطاحة بالفريق الأصفر من البطولة، وشهد الدور بعض المفاجآت على رأسها خروج إنبي والإنتاج الحربي على يد الترسانة وأبوقير للأسمدة اللذين يلعبان بدوري القسم الثاني، وشهدت اللقاءات الستة عشر للمرحلة تسجيل 37 هدفًا وكان فوز بيراميدز على حساب النجوم بنتيجة 6- 1 الأكبر.. كما أن دور الـ32 شهد تألقًا للنجوم المغاربة، حيث سجّل وليد أزارو مهاجم الأهلي هدفين في مرمى بني سويف.

بالإضافة إلى أن أشرف بن شرقي نجم الزمالك، سجل هدفين في لقاء الشرقية، وأيضًا عبد الكبير الوادي لفريقه وادي دجلة الذي سجّل هدفًا في مرمى بيلا. ويتصدر صدام الزمالك وسموحة المشهد في مواجهات ثمن نهائي كأس مصر والتي لم يتم تحديد موعدها بعد، فالفريقان تقابلا في نهائي البطولة مرتين عامي 2014 و2018، كما أن هناك