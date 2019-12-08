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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا
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الأزهر يٌطلق حملة «جدد صحتك تنقذ حياة» للتبرع بالدم

انطلقت اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، حملة التبرع بالدم تحت شعار «جدد صحتك... تنقذ حياة» للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر الشريف في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر ووزارة الصحة «المركز القومي لخدمات نقل الدم»، إذ قال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يجب على كل إنسان أن يكون عونًا للمحتاجين، مبينًا أن الأزهر الشريف دائمًا يكون في مقدمة من يقدم العون ويحث عليه.
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (2)

بأوامر الرئيس.. طائرة عسكرية بمساعدات إلى جيبوتي

على خلفية اضطراب حاد في الطقس يشهده عدد من دول القرن الإفريقي وهطول أمطار غزيرة وموجة من الفيضانات ضربت كلا من جيبوتي والصومال وكينيا مؤخرا، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم الأشقاء بدولة جيبوتى، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى دولة جيبوتى.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس مجلس النواب يهدد باستجواب وزير العدل

هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوي من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، مؤكدا أن هذه الملف لا بد من الاعتبار له من جانب الحكومة، إذ أن لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، ما جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.
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«عدم تعاطي المخدرات» شرط التعيين بالوظائف العامة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
اتصالات-مصر (1)

اتصالات مصر توقع اتفاقية مع العاصمة الإدارية لخدمة المدن الذكية

احتفلت شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فقد استطاعت الشركة بعد منافسة قوية، أن تفوز بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون اتصالات مصر مع كبري الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
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أحمد البرماوي يكتب: حتى لا يطير كارت «ميزة» كالبنزين

لأنك تقوم بنفس المقدمات والخطوات كل مرة فلا بد أن تحصل على نفس النتائج، حينما تسمع تلك الكلمات تستشعر أننى بصدد انتقاد فعل ما، أو حدث سلبى، لكننى هنا أتحدث عن مقدمات متميزة وجهد عظيم لخلية نحل تنعقد كل عام قبل الحدث الأبرز فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، معرض CAIRO ICT، ونصل إلى نفس النتائج السنوية بنجاح باهر، وليس فى ذلك دلالة أكبر من إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية وحضور افتتاح المعرض منذ خمس سنوات، ما يكلل جهود المئات من العاملين فى هذا المعرض بالنجاح، ويمنح العاملين فى القطاع، وهم عشرات الآلاف، مزيدا من الدعم لما يقومون به من أجل بلدهم.
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