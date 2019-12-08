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السيسي يوجه باستمرار الجهود للنهوض بالتعليم لدوره في بناء الإنسان

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظرا لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية، كما وجه الرئيس بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجتمع المصري في المجال الأكاديمي والعلمي، بهدف اكتشاف وصقل الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور
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احمد-الطيب (3)

حملة «جنة»: الذكاء الوجداني يؤثر على الصحة النفسية والجسدية

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسالة جديدة لحملة جنة التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال تتناول دور الذكاء الوجداني في حياة الطفل، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ الذكاء الوجداني يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان ونجاحه في الحياة»، مبينًا أنَّ الدراسات كشفتْ أنَّ الأشخاص المؤثرين في الحياة يتمتعون بدرجة عالية من النضج والذكاء الوجداني.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يعقد اجتماعين لمتابعة عمل صندوق مصر السيادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
السيسي (1)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
التبرع-بالدم (6)

الأزهر يٌطلق حملة «جدد صحتك تنقذ حياة» للتبرع بالدم

انطلقت اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، حملة التبرع بالدم تحت شعار «جدد صحتك... تنقذ حياة» للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر الشريف في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر ووزارة الصحة «المركز القومي لخدمات نقل الدم»، إذ قال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يجب على كل إنسان أن يكون عونًا للمحتاجين، مبينًا أن الأزهر الشريف دائمًا يكون في مقدمة من يقدم العون ويحث عليه.
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السيسي (1)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
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السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية بين الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة اليوم السبت، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.
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