ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «كوريا الشمالية، تحت قيادة كيم جونج أون، لديها إمكانات اقتصادية هائلة، لكن يجب عليها نزع السلاح النووي كما وعدت. الناتو والصين واليابان والعالم كله مُتحد بشأن تلك القضية».وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في