مدبولي يعقد اجتماعين لمتابعة عمل صندوق مصر السيادي

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الاجتماع الأول، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أنه جار الانتهاء من إعداد الهيكل الخاص بالصندوق السيادي المصري، كما أنه يجري حاليا عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين السعوديين، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، الذين أكدوا رغبتهم في المشاركة باستثماراتهم