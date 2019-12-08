رياضة

محمود الخطيب يجتمع بفايلر ومحسن صالح

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، غدًا الإثنين من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل، وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع رينيه فايلر غدًا بحضور لجنة التخطيط ومناقشة طلبات السويسري، والمراكز التي تحتاج دعم، خلال الفترة المُقبلة.
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي، أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط هو التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين المتواجدين حاليًّا في مركز المهاجم لا يجيدون تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية. وعرض فايلر على لجنة التخطيط عدة لاعبين في مركز رأس الحربة أبرزهم
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المصري البورسعيدي يكتسح إينوجو في الكونفيدرالية

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وليد أزارو يعترض على عدم مشاركته في مباراة الهلال

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه الشديد، بعد أن تأكد من عدم مشاركته في مباراة فريقه والهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأمر بدأ عندما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي دخول مروان محسن بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 80 كتبديل ثالث وأخير للأهلي في المباراة، الأمر الذي أشعل غضب المهاجم المغربي وألقى بقميص التدريب على الأرض ورفض استكمال عمليات الإحماء.
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فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".
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رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديالي عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
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فرمان من رينيه فايلر بعد الوصول إلى تونس

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لخوض المران الأول في العاصمة التونسية، ويغادر الفريق مقر إقامته في العاصمة التونسية الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا لخوض مرانه الأول على ملعب الجامعة التونسية، ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي على ملعب رادس مساء الجمعة المقبلة، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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