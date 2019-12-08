محمود الخطيب يجتمع بفايلر ومحسن صالح

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

رينيه فايلر

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، غدًا الإثنين من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل، وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع رينيه فايلر غدًا بحضور لجنة التخطيط ومناقشة طلبات السويسري، والمراكز التي تحتاج دعم، خلال الفترة المُقبلة.

وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي، أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط هو التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين المتواجدين حاليًّا في مركز المهاجم لا يجيدون تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية. وعرض فايلر على لجنة التخطيط عدة لاعبين في مركز رأس الحربة أبرزهم