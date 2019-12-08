البحرين بطلا لكأس الخليج للمرة الأولى

تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

البحرين

توج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج 24، بعدما حقق الفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد الرميحي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في نهائي المسابقة، ليحقق الأحمر البحريني اللقب الخليجي الأول، ليكسر العقدة بعد مرور نصف قرن على انطلاق البطولة، حيث حل وصيفًا في أربع نسخات ماضية، مواسم (1970- 1982- 1992- 2003)، ليفرسان دلمون إلى قائمة المنتخبات التي توجت بالبطولة ويتصدرها منتخب الكويت بعشر مرات.

بداية المباراة جاءت قوية، وشهدت إثارة من قبل لاعبي الفريقين، وحرمت العارضة المنتخب السعودي من هدف محقق، بعد تسديدة صاروخية من سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة. وفي الدقيقة 11 أهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء، احتسبت بعد عرقلة سالم الدوسري، داخل المنطقة، من جاسم الشيخ، سددها سلمان الفرج في العارضة، وتصدى