رياضة

البحرين بطلا لكأس الخليج للمرة الأولى

تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
البحرين
البحرين
توج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج 24، بعدما حقق الفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد الرميحي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في نهائي المسابقة، ليحقق الأحمر البحريني اللقب الخليجي الأول، ليكسر العقدة بعد مرور نصف قرن على انطلاق البطولة، حيث حل وصيفًا في أربع نسخات ماضية، مواسم (1970- 1982- 1992- 2003)، ليفرسان دلمون إلى قائمة المنتخبات التي توجت بالبطولة ويتصدرها منتخب الكويت بعشر مرات.
بداية المباراة جاءت قوية، وشهدت إثارة من قبل لاعبي الفريقين، وحرمت العارضة المنتخب السعودي من هدف محقق، بعد تسديدة صاروخية من سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة. وفي الدقيقة 11 أهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء، احتسبت بعد عرقلة سالم الدوسري، داخل المنطقة، من جاسم الشيخ، سددها سلمان الفرج في العارضة، وتصدى
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فريق المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي يكتسح إينوجو في الكونفيدرالية

حقق المصري البورسعيدي فوزًا سهلا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية، وبذلك رفع المصري رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر مجموعته قبل لقاء مواطنه بيراميدز وضيفه نوذايبو الموريتاني، اليوم الأحد، بينما تجمد رينجرز بلا نقاط في المركز الأخير.. المباراة بدأت بسيطرة لاعبي الفريق البورسعيدي على الكرة مع انتشار هجومي كبير للاعبين، ونجح النيجيري أوستن أموتو في تسجيل هدف أول بعد مرور 5 دقائق.
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يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، غدًا الإثنين من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل، وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع رينيه فايلر غدًا بحضور لجنة التخطيط ومناقشة طلبات السويسري، والمراكز التي تحتاج دعم، خلال الفترة المُقبلة.
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تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس مصر

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السعودية والبحرين

السعودية والبحرين وجهًا لوجه في نهائي كأس الخليج

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات النسخة رقم 24 من كأس الخليج المقام حاليا في قطر، وذلك عندما تواجه السعودية نظيرتها البحرين في المباراة النهائية على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة السادسة مساءً، وتأهلت السعودية للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالخسارة أمام الكويت 3-1 والفوز على البحرين 2-0 والفوز على عمان 3-1 قبل تخطي قطر في نصف النهائي بهدف نظيف، أما البحرين فحلت في المركز الثاني فى نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.
منتخب السعودية

السعودية تفوز على قطر وتتأهل لنهائي «خليجي 24»

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب المونديالي، ليضرب "الصقور الخضراء" موعدًا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية، بعد فوزه على العراق بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وستقام موقعة النهائي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.
منتخب السعودية

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
الإمارات‎ (1)

الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
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