رياضة

المصري البورسعيدي يكتسح إينوجو في الكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
المصري
المصري
حقق المصري البورسعيدي فوزًا سهلا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية، وبذلك رفع المصري رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر مجموعته قبل لقاء مواطنه بيراميدز وضيفه نوذايبو الموريتاني، اليوم الأحد، بينما تجمد رينجرز بلا نقاط في المركز الأخير.. المباراة بدأت بسيطرة لاعبي الفريق البورسعيدي على الكرة مع انتشار هجومي كبير للاعبين، ونجح النيجيري أوستن أموتو في تسجيل هدف أول بعد مرور 5 دقائق.
وأحرز أحمد ياسر لاعب الفريق البورسعيدي هدفا من تصويبة قوية في الدقيقة 27، الطوفان البورسعيدي استمر عندما عزز المصري تقدمه في بداية الشوط الثاني، بهدف ثالث عن طريق الليبي مفتاح طقطق، في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة عرضية من الظهير الأيمن كريم العراقي. وسجل حسن علي الهدف الرابع لأصحاب الأرض، بتسديدة قوية
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المصري وبيراميدز يجددان صراع الصدارة في الكونفيدرالية

تعود عجلة الكونفيدرالية الإفريقية للدوران من جديد، اليوم الأحد، من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وستكون الأضواء مسلطة على مباريات المجموعة الأولى التي يوجد فيها ممثلو مصر، كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، وذلك عندما يستقبل المصري نظيره إينوجو رينجرز النيجيري على ملعب الجيش بالسويس في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يستقبل بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني.
إيهاب جلال

إيهاب جلال يحشد أسلحته لموقعة إينوجو رينجرز

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، الذي يبدأ عصر اليوم الجمعة بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية. ويفقد فريق المصري البورسعيدي لاعب وسط الفريق فريد شوقي، أمام إينوجو رينجرز؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، إذ منح إيهاب جلال "شوقي" راحة لمدة يومين، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريق قنا فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
المصري‎ (2)

المصري البورسعيدي يسعى لإسقاط قنا في الكأس

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام قنا، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم خالد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد حسام وشريف عبد الله، بينما سيكون محمد الصباحي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ايهاب جلال

إيهاب جلال: مستوى التحكيم كان غريبًا أمام نواذيبو

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه فوجئ بمستوى فريق إف سي نواذيبو الموريتاني، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد، على «الملعب الرئيسي لنواذيبو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وحسمها الفريق البورسعيدي لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة بعد فوزه على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم.
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