المصري البورسعيدي يكتسح إينوجو في الكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

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حقق المصري البورسعيدي فوزًا سهلا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية، وبذلك رفع المصري رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر مجموعته قبل لقاء مواطنه بيراميدز وضيفه نوذايبو الموريتاني، اليوم الأحد، بينما تجمد رينجرز بلا نقاط في المركز الأخير.. المباراة بدأت بسيطرة لاعبي الفريق البورسعيدي على الكرة مع انتشار هجومي كبير للاعبين، ونجح النيجيري أوستن أموتو في تسجيل هدف أول بعد مرور 5 دقائق.

وأحرز أحمد ياسر لاعب الفريق البورسعيدي هدفا من تصويبة قوية في الدقيقة 27، الطوفان البورسعيدي استمر عندما عزز المصري تقدمه في بداية الشوط الثاني، بهدف ثالث عن طريق الليبي مفتاح طقطق، في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة عرضية من الظهير الأيمن كريم العراقي. وسجل حسن علي الهدف الرابع لأصحاب الأرض، بتسديدة قوية