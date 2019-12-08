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مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
وقالت الشرطة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مجموعة من المتظاهرين العنيفين قاموا بتخريب المتاجر وأحد البنوك في منطقتي خليج كوزواي ووان تشاي.وأعرب العديد من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء عن أسفهم لاستخدام الشرطة المتزايد للقوة في الأشهر الأخيرة لوقف الاضطرابات، والتي شكلت إحدى أكبر
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كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 43 شخصًا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

أفادت مصادر طبية بمستشفى حكومي في الهند اليوم الأحد، بمصرع 43 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى وسط العاصمة نيودلهي. وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن أسباب اندلاع الحريق ما زالت غير معروفة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى. من جانبه، قال رئيس خدمات الإطفاء أتول جارج إن الحريق تم إخماده بواسطة 30 سيارة إطفاء كما أن رجال الإنقاذ قاموا بمهمتهم على أكمل وجه.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض أوكرانيا 5.5 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار لتنشيط اقتصادها الذي يعاني من صعوبات. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، -"أنا والرئيس الأوكراني اتفقنا على أنّ النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون ونزاهة السلطة القضائية، وعلى خفض المصالح الشخصية في الاقتصاد".
قمر-صناعى

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لخدمات الاستشعار عن بعد

أطلقت الصين قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي الصين. وذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء في بيان اليوم السبت، أن القمر الصناعي "جيلين-1 جاوفن 02 بي" الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين-1" تم إطلاقه اليوم السبت، ودخل المدار المخطط له بنجاح.
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اغتصاب (5)

مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
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«أغلقت 6 أيام».. مدارس هونج كونج تفتح أبوابها أمام التلاميذ

أعادت المدارس في هونج كونج، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها أمام التلاميذ، وذلك بعد إغلاق دام 6 أيام بسبب التظاهرات الحاشدة التي ينظمها طلاب جامعيون وتخللتها اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن المارة والطلاب واجهوا بعض الصعوبات في المرور بسبب الحواجز التي نصبها الطلاب المتظاهرون، الذين ما زال بعضهم يعتصم في جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر طويلة.
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عبد العال يكشف موعد مناقشة قانون مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سوف يناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي "قانون مجلس النواب"، وسيتضمن نص يفيد ضم مدة الخمس سنوات التي يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي)، إلى مدة خدمة ضباط الشرطة الذين استقالوا من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبا على النائب شكري الجندي.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: أحقية النواب الضباط في معاشات الشرطة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجاءت تأكيدات على عبد العال، على أحقية نواب المجلس من ضباط الشرطة في معاشات رجال الشرطة بعد تعديل القانون، أمام مطالب عدد من النواب، لتقدير دورهم.
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