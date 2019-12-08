مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

احتجاجات هونج كونج

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.

وقالت الشرطة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مجموعة من المتظاهرين العنيفين قاموا بتخريب المتاجر وأحد البنوك في منطقتي خليج كوزواي ووان تشاي.وأعرب العديد من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء عن أسفهم لاستخدام الشرطة المتزايد للقوة في الأشهر الأخيرة لوقف الاضطرابات، والتي شكلت إحدى أكبر