رانيا يوسف: معنديش قيود في اللبس.. وده الطبيعي بتاعي

تحرير:محمد فتحي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

رانيا يوسف

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على الانتقادات المستمرة من قبل الجمهور بسبب الملابس التي تظهر بها في بعض المهرجانات، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتوتير»، إذ قالت رانيا يوسف خلال حوراها في برنامج «Its Show Time»، والمذاع على قناة «CBC»: «مش عارفة أنا بالذات، لكن أنا بحب المهرجانات، وبحب أحضر أفلام، وبحب أشوف أفلام من جميع أنحاء العالم، وأجدد من نفسي»، مضيفة: «يمكن أنا اتربيت بشكل منفتح شوية، مكنش عندي قيود في موضوع اللبس، وطول عمري بلبس شورتات وبيكيني، وده الطبيعي بتاعي».

واختتمت الفنانة رانيا سوف حديثها: «أنا بحب أخض الناس بس بحاجه حلوة، وشيك، ولاقية عليا».وفي أغسطس الماضي، أكد شعبان سعيد المحامي، أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ التحقيق مع الممثلة رانيا يوسف في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضد موكلته يتهمونها فيه بارتكاب الفعل العلني الفاضح الذي يخالف الأعراف والتقاليد