«وزنه 700 كيلو».. العثور على دولفين نافق في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

الدولفين النافق

أعلنت إدارة حي المنتزه ثان بشرق الإسكندرية، العثور على دولفين نافق، بشاطىء المعمورة يزن نحو 700 كيلو جرام ويبلغ عمره نحو عام ونصف العام، في حالة تعفن تام، وتم إخطار المعهد القومي لعلوم البحار للتعامل السريع. البداية كانت بتلقي الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه إخطارًا يفيد بوجود كائن بحري على شاطئ المعمورة السياحى، وبانتقال المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، تبين أنه دولفين في حالة تعفن، إذ قرروا نقله لمدافن الحمام لصعوبة تحنيطه بصورة سليمة بسبب حالة التعفن الذي وجد عليها.

وقال الجندي، إنه تم التواصل مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتم نقله في الحال بالتنسيق مع مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحي، مشيرًا أنه تم تشكيل لجنة مكوّنة من «مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمنتزه ثان، وممثلي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، وممثلي الإدارة العامة للرقابة والرصد