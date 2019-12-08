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تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في السودان لأسرهم بالقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
السفير المصري في السودان حسام عيسى
السفير المصري في السودان حسام عيسى
أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى عن تعازيه، لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة، إذ قال عيسى، اليوم الأحد، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم أمس السبت، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها محفوظة.
في غضون ذلك، قالت النيابة العامة السودانية، إنها تابعت إجراءات تسليم جثامين أربعة مصريين توفوا في حريق مصنع في الخرطوم، الأسبوع الماضي، إلى مندوب السفارة المصرية بالخرطوم، وفقا لطلب أسر المتوفين، موضحة أن إجراءات التسليم تمت وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.وأعربت النيابة العامة في بيان عن أسفها للحادث
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دولفين- نافق --بشاطئ -المعمورة (8)

«وزنه 700 كيلو».. العثور على دولفين نافق في الإسكندرية

أعلنت إدارة حي المنتزه ثان بشرق الإسكندرية، العثور على دولفين نافق، بشاطىء المعمورة يزن نحو 700 كيلو جرام ويبلغ عمره نحو عام ونصف العام، في حالة تعفن تام، وتم إخطار المعهد القومي لعلوم البحار للتعامل السريع. البداية كانت بتلقي الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه إخطارًا يفيد بوجود كائن بحري على شاطئ المعمورة السياحى، وبانتقال المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، تبين أنه دولفين في حالة تعفن، إذ قرروا نقله لمدافن الحمام لصعوبة تحنيطه بصورة سليمة بسبب حالة التعفن الذي وجد عليها.
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حملة «جنة»: الذكاء الوجداني يؤثر على الصحة النفسية والجسدية

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسالة جديدة لحملة جنة التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال تتناول دور الذكاء الوجداني في حياة الطفل، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ الذكاء الوجداني يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان ونجاحه في الحياة»، مبينًا أنَّ الدراسات كشفتْ أنَّ الأشخاص المؤثرين في الحياة يتمتعون بدرجة عالية من النضج والذكاء الوجداني.
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مدبولي يعقد اجتماعين لمتابعة عمل صندوق مصر السيادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
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علم السودان

النائب العام السوداني: التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة مستمرة

أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين، مشددًا في بيان اليوم الأحد، أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، موضحًا أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعيته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
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دفاع البشير: يجب براءته وشكره على ما قدمه للشعب السوداني

طالبت هيئة دفاع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بالبراءة له، وذلك في المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، إذ ترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام، متابعة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد. ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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الخارجية: وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم

أعلن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.
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23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
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