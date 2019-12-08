تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في السودان لأسرهم بالقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

السفير المصري في السودان حسام عيسى

أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى عن تعازيه، لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة، إذ قال عيسى، اليوم الأحد، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم أمس السبت، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها محفوظة.

في غضون ذلك، قالت النيابة العامة السودانية، إنها تابعت إجراءات تسليم جثامين أربعة مصريين توفوا في حريق مصنع في الخرطوم، الأسبوع الماضي، إلى مندوب السفارة المصرية بالخرطوم، وفقا لطلب أسر المتوفين، موضحة أن إجراءات التسليم تمت وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.وأعربت النيابة العامة في بيان عن أسفها للحادث