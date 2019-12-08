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الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
التليفزيون الجزائري
التليفزيون الجزائري
تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».
وأضاف البيان: «أن الصحفية تعرضت وهي تقبل على دخول مقر القنصلية العامة للجزائر في ليون إلى التعنيف الجسدي والمعنوي والسب والشتم وبأقبح العبارات التي تبين الحقد والكراهية وسوء الخلق الذي اتسمت به المدعوة صوفيا بلعمان وعبرت عنه في أعنف صورة وأنكرها متوعده ومهددة الصحفية التي أصيبت بالذعر والخوف وهي تقوم
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النائب العام السوداني: التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة مستمرة

أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين، مشددًا في بيان اليوم الأحد، أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، موضحًا أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعيته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
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دفاع البشير: يجب براءته وشكره على ما قدمه للشعب السوداني

طالبت هيئة دفاع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بالبراءة له، وذلك في المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، إذ ترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام، متابعة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد. ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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الجزائر: لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة البلاد والشعب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة له: «إن هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال».
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لبنان ينتحر.. أرقام مخيفة وقلق من التحول إلى ظاهرة

شهد لبنان في الآونة الأخيرة العديد من حالات الانتحار، هذا البلد الذي يعيش أزمة حادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراكم الديون، أدت إلى حركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية، مستمرة منذ ما يقرب من شهرين. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وبات آلاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو الاقتطاع من رواتبهم وهو ما يهدد حياتهم المعيشية. دفعت هذه الأوضاع هذا الشعب الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر، بعض الأشخاص إلى وضع حد لحياتهم.
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الفريق-قايد-صالح

الجزائر: لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة البلاد والشعب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة له: «إن هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال».
انتخابات-الجزائر

انتخابات الجزائر.. احتجاجات بالداخل وتصويت في الخارج

بدأ الجزائريون في الخارج فى اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال منذ أبريل الماضي على وقع موجة احتجاجات عارمة عاشتها البلاد، انطلقت في فبراير الماضي ضد إعلان الرئيس السابق الترشح لولاية جديدة، ورغم رحيل بوتفليقة عن العرش فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة. وانطلقت أمس السبت، الانتخابات الرئاسية لأفراد الجالية المقيمين في الخارج، والتي تستمر لأسبوع كامل، أي حتى موعد الاقتراع داخل البلاد، الخميس 12 ديسمبر. وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص.
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الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
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الجزائر: العسكريون سيدلون بأصواتهم في الانتخابات بالزي المدني

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجاري، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها وبالزي المدني، إذ أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأنه في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون باللباس المدني حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن.
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