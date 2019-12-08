الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

التليفزيون الجزائري

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».

وأضاف البيان: «أن الصحفية تعرضت وهي تقبل على دخول مقر القنصلية العامة للجزائر في ليون إلى التعنيف الجسدي والمعنوي والسب والشتم وبأقبح العبارات التي تبين الحقد والكراهية وسوء الخلق الذي اتسمت به المدعوة صوفيا بلعمان وعبرت عنه في أعنف صورة وأنكرها متوعده ومهددة الصحفية التي أصيبت بالذعر والخوف وهي تقوم