رياضة

جلسة بين مسؤولي الأهلي وكهربا تحسم انتقاله للأحمر

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
كهربا
كهربا
علمت "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي يعقد في الوقت الحالي جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بحضور وكيله، تمهيدًا للحصول على توقيع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن أمير توفيق يجلس في الوقت الحالي مع كهربا ووكيله، ووصلوا لاتفاق شبه رسمي، حيث سيوقع اللاعب على عقود تمتد لأربعة مواسم ونصف، لكن يناقش الطرفين حاليًا قيمة التعاقد ومرتب اللاعب. وأكد المصدر، أن مسألة ارتباط كهربا بالنادي البرتغالي انتهت،
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