جريمة

مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
جثة طفلة- أرشيفية
جثة طفلة- أرشيفية
لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.
استقبل مستشفى ناصر العام كلا من الطفلة "رفيدة. م. أ" البالغة من العمر 6 أشهر ومقيمة بعزبة عثمان بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ، وتوفيت فى أثناء محاولة إسعافها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما خضعت والدتها "وردة. ي. ر" للعلاج من كدمات
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مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
جثة

التحريات تكشف غموض جثة الشيخ زايد.. كابلات صعقته

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بالشيخ زايد، إذ تبين أن الجثة الملقاة على جانب الطريق بها آثار حرق، وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان اتضح أن المتوفى -وهو شاب يبدو فى العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أية أوراق إثبات شخصية- كان يحاول العبث بكابلات كهربائية فصعقته. ورجحت التحريات أنه كان يحاول سرقة الكابلات النحاسية، وجار نشر وتعميم صورة له فى أقسام الشرطة، لتحديد هويته وتسليم الجثمان إلى أهله.
حريق-جرار-قطار

السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.
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جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
جثة

«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.
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