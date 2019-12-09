مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

جثة طفلة- أرشيفية

لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.

استقبل مستشفى ناصر العام كلا من الطفلة "رفيدة. م. أ" البالغة من العمر 6 أشهر ومقيمة بعزبة عثمان بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ، وتوفيت فى أثناء محاولة إسعافها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما خضعت والدتها "وردة. ي. ر" للعلاج من كدمات

استقبل مستشفى ناصر العام كلا من الطفلة "رفيدة. م. أ" البالغة من العمر 6 أشهر ومقيمة بعزبة عثمان بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ، وتوفيت فى أثناء محاولة إسعافها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما خضعت والدتها "وردة. ي. ر" للعلاج من كدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



ورأى المستشفى وجود شبهة جنائية فى وفاة الطفلة وإصابة الأم فأخطر الشرطة، وخلال تحرير محضر بالواقعة اتهمت الأم زوجها بالتعدى عليها وعلى الطفلة بالضرب المبرح، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



