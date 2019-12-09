رياضة

لامبارد يصر على التعاقد مع نجم منتخب ألمانيا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
لامبارد
لامبارد
يسعى نادي تشيلسي لتعزيز قوة الفريق الهجومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الحظر عنه من قبَل المحكمة الرياضية، ليصبح قادرًا على التحرك في سوق انتقالات يناير 2020، وبحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل"، فإن أول أهداف النادي اللندني في الميركاتو الشتوي سيكون التعاقد مع مهاجم جديد. وأفادت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي وضعوا أنظارهم على تيمو فيرنر، نجم لايبزيج ومنتخب ألمانيا، على أمل ضمه خلال الفترة المقبلة، وعلى الأرجح سيكون التحرك نحو الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ من الصعب أن يتخلى عنه لايبزيج في الشتاء.
وينطبق الأمر ذاته على استهداف البلوز للإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند، إذ سيضطر للانتظار حتى نهاية الموسم لبدء التفاوض على ضمه.   ورغم تألق المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام هذا الموسم، فإن فرانك لامبارد يطمح فى تعزيز قوة الفريق اللندني بنجم آخر، ليصبح فيرنر الهدف الرئيسي له.   وسجل
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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مانشستر سيتي - تشيلسي

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويرتقي للمركز الثالث

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز كيفن دي بروين ورياض محرز هدفي السيتي، فيما سجل نجولو كانتي هدف البلوز، ليرفع السيتزنز رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
تشيلسي

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
فرانك-لامبارد

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
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