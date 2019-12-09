لامبارد يصر على التعاقد مع نجم منتخب ألمانيا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

لامبارد

يسعى نادي تشيلسي لتعزيز قوة الفريق الهجومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الحظر عنه من قبَل المحكمة الرياضية، ليصبح قادرًا على التحرك في سوق انتقالات يناير 2020، وبحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل"، فإن أول أهداف النادي اللندني في الميركاتو الشتوي سيكون التعاقد مع مهاجم جديد. وأفادت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي وضعوا أنظارهم على تيمو فيرنر، نجم لايبزيج ومنتخب ألمانيا، على أمل ضمه خلال الفترة المقبلة، وعلى الأرجح سيكون التحرك نحو الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ من الصعب أن يتخلى عنه لايبزيج في الشتاء.

وينطبق الأمر ذاته على استهداف البلوز للإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند، إذ سيضطر للانتظار حتى نهاية الموسم لبدء التفاوض على ضمه. ورغم تألق المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام هذا الموسم، فإن فرانك لامبارد يطمح فى تعزيز قوة الفريق اللندني بنجم آخر، ليصبح فيرنر الهدف الرئيسي له. وسجل

وينطبق الأمر ذاته على استهداف البلوز للإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند، إذ سيضطر للانتظار حتى نهاية الموسم لبدء التفاوض على ضمه.



ورغم تألق المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام هذا الموسم، فإن فرانك لامبارد يطمح فى تعزيز قوة الفريق اللندني بنجم آخر، ليصبح فيرنر الهدف الرئيسي له.



وسجل فيرنر حتى الآن 15 هدفًا وصنع 5 أخرى خلال 14 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، كما أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة في 5 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



يشار إلى أن تيمو فيرنر، امتدح اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، مؤكدًا أن مكانته لا تقل عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لاعبي يوفنتوس وبرشلونة، وذلك خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبوندسليجا.

