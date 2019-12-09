أرسنال مهدد بخسارة 40 مليون جنيه إسترليني

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

أرسنال

يعيش فريق أرسنال الإنجليزي فترة صعبة للغاية، في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها خلال الفترة الحالية، إذ يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، كما فشل أرسنال في تحقيق الفوز خلال آخر 9 مباريات فى كل البطولات، وهو الرقم الأسوأ له منذ 42 عامًا. ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام، اليوم الإثنين، ويتطلع ليونبيرج لتحقيق أول انتصار له مع المدفعجية، بعدما تولى القيادة الفنية للفريق بصورة مؤقتة، خلفًا للمدرب المقال أوناي إيمري، إذ خاض مباراتين حتى الآن، تعادل في الأولى أمام نورويتش، وخسر فى الثانية على أرضه أمام برايتون.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن البداية الباهتة لأرسنال هذا الموسم قد تكلفه خسارة 40 مليون جنيه إسترليني، حال فشل الفريق اللندني في التأهل للمسابقات الأوروبية. وأضافت الصحيفة أن أرسنال حصل على نحو 36.6 مليون جنيه إسترليني من إيرادات البث في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، وأوضحت أن أرسنال

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن البداية الباهتة لأرسنال هذا الموسم قد تكلفه خسارة 40 مليون جنيه إسترليني، حال فشل الفريق اللندني في التأهل للمسابقات الأوروبية.



وأضافت الصحيفة أن أرسنال حصل على نحو 36.6 مليون جنيه إسترليني من إيرادات البث في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، وأوضحت أن أرسنال لن يحصل على هذه الأموال حال فشل في التأهل إلى بطولات أوروبا، إلى جانب أموال إضافية من جوائز الاتحاد الأوروبي.



وفي سياق آخر، وضعت إدارة أرسنال شرطًا للموافقة على تعيين مايكل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مديرًا فنيا للجانرز هذا الموسم.



ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن إدارة أرسنال تشترط عقد أرتيتا مقابلة مرهقة مع المديرين التنفيذيين للنادي على غرار المبتدئين، لمعرفة إذا ما كان قادرًا على قيادة الجانرز أم لا.

