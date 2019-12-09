رياضة

أرسنال مهدد بخسارة 40 مليون جنيه إسترليني

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
أرسنال
أرسنال
يعيش فريق أرسنال الإنجليزي فترة صعبة للغاية، في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها خلال الفترة الحالية، إذ يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، كما فشل أرسنال في تحقيق الفوز خلال آخر 9 مباريات فى كل البطولات، وهو الرقم الأسوأ له منذ 42 عامًا. ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام، اليوم الإثنين، ويتطلع ليونبيرج لتحقيق أول انتصار له مع المدفعجية، بعدما تولى القيادة الفنية للفريق بصورة مؤقتة، خلفًا للمدرب المقال أوناي إيمري، إذ خاض مباراتين حتى الآن، تعادل في الأولى أمام نورويتش، وخسر فى الثانية على أرضه أمام برايتون.
ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن البداية الباهتة لأرسنال هذا الموسم قد تكلفه خسارة 40 مليون جنيه إسترليني، حال فشل الفريق اللندني في التأهل للمسابقات الأوروبية. وأضافت الصحيفة أن أرسنال حصل على نحو 36.6 مليون جنيه إسترليني من إيرادات البث في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، وأوضحت أن أرسنال
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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إيمري (1)

بعد إقالته.. إيمري يوجه رسالة مؤثرة لأرسنال

علق أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال، علي قرار إدارة الجانرز بإقالته من الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، وجاء ذلك عبر بيان أصدره فريق أرسنال عبر موقعه الإلكتروني . وقال إيمري في رسالة أخيرة للجانرز:"كان شرف لي إدارة الفريق فنيًا، لكل الجماهير أود أن أشكركم، من كل قلبي، قدمتم لي المساعدة لأفهم معني ومدى عظمة أرسنال" . وأكمل إيمري:"أود أن أعلمكم جميعًأ، أنني عملت هنا بشغف، مع رغبة في حصد البطولات، واجتهاد لذلك، لم أكن أريد شيء سوى تحقيق أفضل النتائج مع أرسنال" .
براندن رودجرز

رودجرز عن تدريب أرسنال: فريق كبير.. ولكن

علق بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، علي ترشيحه لإدارة أرسنال فنيًا، بعد إقالة أوناي إيمري من قيادة الجانرز، وأشار رودجز أنه من الطبيعي أن يكون أسمي مرشح لأرسنال . وكان أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقال رودجرز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية:"أنه من الطبيعي أن أكون مرشح، إذا كنت تقدم مستوي جيد فالناس يريدون أن يأخذوك بعيداً عن شيء تستمتع به، إذا لم تكن كذلك، فلا يهم".
إيمري (2)

بوكيتينو وأليجري ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة، مع حاجته للتطور، إلا أن التعادل، السبت الماضي، مع ساوثهامبتون المتعثر في البريميرليج، وهزيمة أمس في الدوري الأوروبي، أجبرا الإدارة على تلك الخطوة.
ليفربول

ماني عن «مو وبوبي»: لكرة القدم لغة واحدة في العالم

«سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع، ويوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين، وأثق دائمًا في تأثيره فى الفريق، فهو الأفضل في العالم»، بتلك الكلمات وصف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب بأنه "الأفضل في العالم".
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